Infortunio in Nazionale, caviglia ko: appuntamento all’Inter a dicembre

Ancora un infortunio durante gli impegni delle nazionali: la caviglia va ko, possibile stop di qualche settimana

Le Nazionali porta dietro di sé numerosi infortuni. Una tradizione che purtroppo da qualche anno va avanti e che non accenna a diminuire.

A farne le spese sono anche club di Serie A che, anche dopo questa pausa, fanno la conta degli indisponibili e dei calciatori tornati acciaccati dalle nazionali. Weston McKennie è uno di questi, con un affaticamento muscolare che gli impedirà di scendere in campo contro la Lazio. A rischio anche Lobotka con Conte che potrebbe dover fare a meno del perno del centrocampo a causa di un problema muscolare accusato nei minuti finali della partita della Slovacchia.

Ma non è soltanto il campionato italiano che deve affrontare il problema infortuni. Anche in Germania la situazione non è delle migliori e una big ha perso quello che è forse il suo uomo più importante. Si tratta di Florian Wirtz uscito per un problema alla caviglia durante il match tra Germania e Olanda.

Bayer Leverkusen, infortunio alla caviglia per Wirtz: i tempi di recupero

Il calciatore ha già fatto ritorno al proprio club e si è sottoposto agli accertamenti del caso per valutare la reale entità del problema fisico accusato alla fine del primo tempo della sfida che ha visto i tedeschi imporsi per 1-0 contro l’Olanda.

Nel comunicato diramato dai campioni di Germania, si spiega che Wirtz si è sottoposto ad una risonanza magnetica che ha rivelato un infortunio capsulare alla caviglia destra, problema che il club definisce “lieve’. Non si hanno però notizie sugli effetti tempi di recupero: nel comunicato il Leverkusen ha anche aggiunto che “non è ancora chiaro quando Wirtz ricomincerà ad allenarsi”. mistero quindi intorno alle condizioni del 21enne talento tedesco che potrebbe assentarsi anche per qualche settimana con una delle ipotesi meno positive che lo vede tornare direttamente a dicembre.

Il Leverkusen è una delle prossime avversarie dell’Inter in Champions: i nerazzurri saranno dei tedeschi il prossimo 6 dicembre nella sesta giornata della competizione. Chi sa se a sfidare Lautaro Martinez e compagni ci sarà anche Wirtz.