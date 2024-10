Addio a Vlahovic, nuovo bomber già a gennaio

Intrecci importanti di calciomercato, ne fa parte anche Vlahovic: nuovo bomber in vista, cosa succede a gennaio

Si parte per un nuovo ciclo molto intenso di partite nelle prossime settimane, tanti i protagonisti attesi al varco per capire come si comporteranno e come aiuteranno le proprie squadre a ottenere risultati importanti. Uno dei profili più attenzionati, come sempre, è Dusan Vlahovic, sul quale le attese sono sempre considerevoli.

Nelle ultime gare prima della sosta il serbo aveva ritrovato una buona continuità realizzativa. La stessa che la Juventus e Thiago Motta si attendono di ritrovare al ritorno in campo. Tanto più considerando che per i bianconeri ci saranno subito degli impegni cruciali e di altissimo livello. In campionato, la doppia sfida alla Lazio e all’Inter, per lanciare un messaggio in ottica vertice della classifica. In mezzo, la gara contro lo Stoccarda, in Champions League, per provare a siglare il tris in Europa e confermarsi tra le principali candidate al passaggio del turno immediato, senza passare attraverso i fastidiosi spareggi di febbraio.

Anche con le reti segnate nelle ultime partite, comunque, Vlahovic ha confermato la sua tendenza ad avere tanti alti e bassi. Il che in qualche modo lo mette sempre sotto esame. Discorso piuttosto importante in prospettiva, dato che, come noto, al termine della stagione il giocatore sarà ad un solo anno dalla scadenza del suo contratto con i bianconeri. Il tema del rinnovo, e della eventuale sostituzione, è sempre caldo. Con gli scenari che in giro per l’Europa si fanno già piuttosto intriganti in vista di gennaio.

Juventus, l’altalena tra Vlahovic e Sesko: spunta il terzo incomodo

In questo caso, però, parliamo di un cambio di rotta. Se Vlahovic era tra i principali obiettivi di uno dei top club internazionali, per il momento l’intenzione sembra quella di puntare su un altro centravanti sul mercato invernale, vale a dire Benjamin Sesko.

Secondo ‘Elnacional.cat’, sarebbe lui il profilo preferito da Arteta, tecnico dell’Arsenal, per avere finalmente a disposizione un numero 9 di caratura assoluta. La clausola da circa 65 milioni di euro non spaventa, anzi i ‘Gunners’ sono propensi a rompere subito gli indugi per strapparlo al Lipsia, anche perché sullo sfondo la concorrenza di Manchester United e Chelsea, soprattutto, si fa più pressante. Occorre giocare d’anticipo, per avere finalmente il centravanti per puntare in alto in patria e in Europa.