“2,5 miliardi di debiti”: il club è sull’orlo del fallimento

Club sull’orlo del fallimento, i debiti supererebbero i 2 miliardi di euro. L’indiscrezione e tutti i dettagli sulla situazione

Ha del clamoroso quanto riportato sulla situazione economica e finanziaria del club. I debiti della società supererebbero di gran lunga i 2 miliardi di euro. Una situazione insostenibile per qualsiasi altra società o azienda del mondo del lavoro.

Il Barcellona, stando a quanto filtra dalla Spagna, sarebbe ancora nei guai e tutt’altro che in ripresa dopo gli ultimi complicatissimi anni soprattutto dal punto di vista economico. Al suo ritorno da presidente, Laporta in persona aveva parlato di rischio “bancarotta” ammettendo: “Quando siamo arrivati, i primi tre mesi del nostro mandato coincisero con la fine della stagione 2020-2021. Quello che abbiamo fatto è stato ottimizzare i nostri sforzi per… salvare il club. Salvarlo dall’essere messa in ginocchio. C’erano debiti per 1,3 miliardi di euro e la maggior parte del debito era a breve termine. C’era un patrimonio netto negativo di 455 milioni di euro. In qualsiasi azienda privata avrebbero avviato una procedura di bancarotta. Abbiamo preso decisioni coraggiose e abbiamo salvato il club dalla tragedia”.

“Con questo livello di patrimonio netto negativo di poco più di 400 milioni, avrebbe comportato la bancarotta. Perché era importante affrontare la situazione… per la tranquillità dei membri e in secondo luogo per la credibilità degli investitori”. La situazione del Barça, tuttavia, sarebbe addirittura peggiorata. Ad affermarlo è l’ex candidato alla presidenza Víctor Font.

Barcellona, dalla Spagna: debiti per oltre 2 miliardi di euro. La situazione

‘El Chiringuito TV’ ha riportato le seguenti dichiarazioni dell’ex candidato blaugrana Font: “Il Barça ha un debito di quasi 2.500 milioni di euro“. La cifra riportata ammonta a ben 2,5 miliardi.

“Negli ultimi quattro anni è stato speso un miliardo di euro in più di quanto il Barça ha guadagnato”, ha riferito Font. L’ex candidato ha tuonato duramente contro la gestione Laporta, già sotto la lente d’ingrandimento della Liga per nuovi acquisti e tesseramenti nelle ultime stagioni. La situazione del Barça sarebbe ancora drammatica.