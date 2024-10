Inzaghi o Allegri, scelta già fatta per la panchina

Inzaghi o Allegri per la panchina in caso di ribaltone: in corsa c’è anche l’allenatore dell’Inter. L’indiscrezione e tutti gli aggiornamenti

Ci sono anche Massimiliano Allegri e Simone Inzaghi fra i candidati alla panchina del top club. Arrivano nuove conferme sui due allenatori italiani, il primo libero dopo il brusco addio alla Juventus. Inzaghi, invece, è già stato blindato dall’Inter.

La panchina in questione è quella del Manchester United. I ‘Red Devils’, dopo l’ennesima campagna acquisti faraonica, sono già attardati sia in Premier che in Europa League.

Ten Hag è nuovamente in bilico, nonostante le recenti dichiarazioni sulla sua posizione: “Non sono in ansia. Siamo tutti dalla stessa parte. Questa estate abbiamo creato una grande compattezza con la proprietà e la dirigenza. Stiamo tutti quanti tenendo fede a quel patto”. In Inghilterra, però, impazzano le voci sul possibile sostituto di ten Hag. In corsa ci sarebbero anche Inzaghi ed Allegri.

Da Inzaghi ad Allegri: i candidati per la panchina del Manchester United

Il ‘Manchester Evening News’ ha riportato le quote dei bookmakers per l’eventuale successore di ten Hag in caso di ribaltone immediato in casa Manchester United. Il favorito per la panchina del club inglese è Thomas Tuchel a quota 1.75.

Su Bet365, seguono grandi ex United come Michael Carrick (2.50) e Ruud van Nistelrooy (4.00). Poi l’ex CT della Nazionale inglese, Gareth Southgate, bancato a quota 9.00. In corsa anche Simone Inzaghi, a quota 18.00 ma solo a fine stagione, mentre a quota 20.00 è bancato anche Massimiliano Allegri. Occhi puntati, dunque, anche sulla situazione in casa ‘Red Devils’.