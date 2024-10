“Imbarazzante”: nessuno sconto per Italia-Israele, spedito tra i dilettanti

Alla fine del primo tempo di Italia-Israele c’è un azzurro che è finito nel mirino della critica: la sua prestazione scatena il dibattito

L’Italia costruisce ma non sfonda contro Israele. Nel primo tempo della sfida di Nations League sono, come prevedibile, gli azzurri a fare la partita, ma la squadra di Spalletti non trova il guizzo per andare a rete. È Retegui ad avere almeno due ottime palle gol, ma imprecisione e la bravura del portiere avversario gli impediscono di trasformarle nel vantaggio italiano, fino al rigore realizzato dallo stesso atalantino.

Un’Italia che mostra comunque buone trame di gioco, anche se in un paio di occasioni ha rischiato di farsi imbucare dalle ripartenze israeliane. Tra gli azzurri c’è un calciatore che ha attirato le critiche dei tifosi e che è stato messo sotto accusa per un primo tempo realmente al di sotto delle attese: Nicolò Fagioli.

Il centrocampista della Juventus è stato schierato da Spalletti al posto di Ricci, protagonista di una buona prova contro il Belgio. La scelta, almeno finora, non ha dato grandi risultati con il bianconero che è sembrato spaesato e fuori contesto. Lo hanno notato anche i tifosi che si sono scagliati in maniera anche pesante contro di lui.

Italia-Israele, tifosi contro Fagioli: “Dilettante”

La prestazione di Fagioli contro Israele ha scatenato i tifosi su X. Diversi i tweet che puntano il dito proprio contro il calciatore della Juventus. “Fagioli una schifezza unica – scrive ad esempio un utente -, mi chiedo se sia un problema con la Nazionale o faccia così pena anche con la Juventus.

Un altro definisce un “mistero” la scelta di Spalletti di convocarlo con l’Italia, mentre c’è anche chi affonda in maniera durissima: “Fagioli è imbarazzante, perde palla come un dilettante”.

Ecco alcuni tweet:

Tonali impressionante come sia ritornato dalla squalifica, lo vedo cresciuto tantissimo

Fagioli una schifezza unica, mi chiedo se sia un problema con la nazionale o se faccia così pena anche per i gobbi — Sky no Kiseki ⭐⭐ 🖤💙 (@5kyLegend) October 14, 2024

#Fagioli in nazionale è un mistero che attanaglierà le prossime sei generazioni #ItaliaIsraele — Lib1068 (@LibDem1068) October 14, 2024

Fagioli imbarazzante….

Perde palla come un dilettante…

Meglio Ricci del Torino .#ItaliaIsraele — El ⚽💙🩵 (@Naples___) October 14, 2024

Fagioli come fa ad essere titolare in nazionale?#ItaliaIsraele — CescInt95 (@CescInt95) October 14, 2024

Fagioli fa cagare tantissimo eh

Io fossi un qualsiasi altro centrocampista italiano mi sentirei insultato dalla sua titolarità, assurdo, un danno unico — Sky no Kiseki ⭐⭐ 🖤💙 (@5kyLegend) October 14, 2024

Passare da Ricci a Fagioli è un gran downgrade — Davide (@_Davideeee_) October 14, 2024

Fagioli l’ha passata direttamente a Nethanyahu — James Cold (@milanistapelato) October 14, 2024