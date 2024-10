Il Milan irrompe sul bomber: derby a tre senza esclusione di colpi

Il Milan non ha mollato il bomber che può arrivare a zero nella prossima estate e sul quale stanno già lavorando Juventus e Inter

In questi giorni di pausa del campionato per dare spazio alle nazionali, i pensieri delle dirigenze si concentrano anche sul mercato che vedrà inizio a gennaio. Non necessariamente per portare a casa un colpo a stagione in corso, ma per lavorare in ottica futuro e stagione 2025/26. Che sembra lontanissima, ma non lo è affatto. La Juventus sta pensando a un rinforzo importante in attacco, considerando pure che non si sa ancora il destino di Dusan Vlahovic che allo stato attuale da luglio sarà ufficialmente in scadenza. Di tempo per cambiare le cose comunque ce n’è in questi mesi. Sul sostituto di Bremer, invece, si tratterebbe di un investimento più immediato e di ‘tamponamento’.

Ma pure il Milan sta facendo parecchi ragionamenti sia in ottica invernale che estiva. Per gennaio Johnny Cardoso pare diventata la priorità per il centrocampo, che può contare sul solo Fofana come mediano se si esclude Bennacer. Ma l’algerino sarà ancora ai box per diversi mesi. L’altro sogno di cui si è parlato è Samuele Ricci, valutato però almeno 30 milioni da Cairo che difficilmente cede i suoi gioielli a metà stagione. Per questo l’azzurro può diventare una possibilità magari per la prossima stagione. Ma da sistemare c’è pure l’attacco, visto che la prima punta da 20 gol a stagione non è arrivata. Morata è centravanti di livello top, ma ha altre caratteristiche, e Abraham pure non è un ‘capocannoniere’. Per questo, come scrive ‘La Gazzetta dello Sport’, il Milan è tornato con un certo peso su Jonathan David del Lille. Il canadese a fine stagione sarà libero a parametro zero, ma per assicurarselo bisogna lavorarci da subito e magari chiudere la questione a gennaio.

Il Milan ripiomba su Jonathan David: Inter e Juve avvisate

David è uno dei nomi più importanti a livello europeo, di sicuro tra quelli più ambiti vista la situazione contrattuale. Non a caso nelle ultime settimane si è parlato con insistenza di lui in ottica Inter e Juventus. Un derby d’Italia già cominciato per un calciatore che è già partito con 8 gol in 13 partite. Il giocatore, che non ha comunque escluso a prescindere il rinnovo ma andrà quasi sicuramente via, vuole fare il salto di qualità e l’entourage sta sondando alcuni dei principali top club.

Il canadese è presente in maniera massiccia nei pensieri della dirigenza del Milan, che però deve appunto vedersela con Inter e Juve in Italia. Ma pure all’estero la Premier League può dare battaglia e il Barcellona che è pronto all’assalto. Fonseca lo conosce bene avendolo già allenato con successo al Lille, ma la presenza del portoghese non è da ritenersi ovviamente certa il prossimo anno. In via Aldo Rossi le relazioni sono tutte positive, sia in campo che fuori. Il che è sempre gradito negli ambienti rossoneri. Che nei prossimi mesi dovranno prendere una decisione soprattutto su Abraham, col ritorno alla Roma ipotesi più che possibile. Con Morata, invece, potrebbe giocare anche in coppia o davanti a lui. Le commissioni saranno alte, ma a differenza di Zirkzee non ci sarà da pagare il cartellino. Ma David è tornato prepotentemente nei radar del Milan e ora la battaglia in Serie A è diventata a tre.