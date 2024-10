Gioia Maldini per l’esordio, Calafiori sincero: “Unico difetto che riesco a trovare”

Gioia Maldini e Lucca per l’esordio, le loro parole insieme a quelle di Calafiori e Di Lorenzo

L’Italia vince e convince contro Israele: la squadra azzurra con il 4-1 rifilato agli avversari consolida il primo posto del girone nella Nations League. Mattatore della serata è Giovanni Di Lorenzo, che ha trovato la sua prima doppietta in azzurro e ha anche indossato la fascia di capitano.

Il numero 22 ha parlato ai microfoni di ‘Rai Sport’ e non ha nascosto la sua emozione: “Già è emozionante portare la fascia e fare due gol è qualcosa di bello ed emozionante. Momenti complicati? Capitano a tutti, a me è capitato lo scorso anno, io vado avanti con equilibrio, ho iniziato la stagione in maniera importante. Questa era una gara difficile e l’abbiamo fatta diventare facile. Siamo stati bravi”.

Anche Riccardo Calafiori si è espresso nel dopo gara, sottolineando un unico difetto: “Siamo un’altra squadra rispetto agli Europei per atteggiamento e organizzazione, si vedono i risultati, penso dobbiamo solo continuare cosi, ci siamo dimenticati la batosta degli Europei e l’abbiamo sfruttata a nostro favore. Il calcio è cambiato, devo dare mano alla manovra, ma devo in primis essere un difensore attento. Dobbiamo migliorare sulle palle inattive, prendiamo gol solo così, è l’unico difetto che riesco a trovare. La Premier? Un campionato diverso a livello di attitudine e intensità, ogni gara è accesa. Intensità è la parola chiave ed è quello che cerco di portare qui”.

Grande emozione poi per Daniel Maldini. Il figlio d’arte era uno degli osservati speciali e ha collezionato il suo primo gettone in maglia azzurra, davanti agli occhi di papà Paolo: “Un’ emozione forte, positiva, molto contento che la gara sia andata bene. Penso partita sia sempre stata in controllo fino al loro gol, poi abbiamo tenuto botta. Spero di portare di qualità, qualità ce n’è anche fin troppa, voglio dare il mio apporto alla squadra. Contento che i miei genitori fossero in tribuna, avremo modo di parlare. Dedico l’esordio alla mia famiglia, ai miei amici e a chi mi vuole bene.

Esordio anche per Lorenzo Lucca: “Grandissima emozione, sono contentissimo, anche per la vittoria di oggi. Concentrato e molto felice. Ringrazio tutto lo stadio, sin dal primo minuto mi hanno incitato, sono orgoglioso di indossare questa maglia. Ho fatto un percorso diverso rispetto agli altri, ho lavorato duramente per esser qui, ma mi è servito. Questo però è solo l’inizio. L’esperienza all’Ajax mi ha aiutato anche mentalmente. Devo mettermi a disposizione del mister, non sono io che devo dare alla squadra, sono loro che devono insegnarmi a giocare in questo palcoscenico. Dedico l’esordio alla famiglia, alla mia ragazza e agli amici che mi sono stati vicino, anche quando giocavo in Promozione ed Eccellenza”.