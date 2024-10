Un Maldini torna in Nazionale: da Cesare a Daniel, la dinastia continua

Daniel Maldini ha fatto il suo esordio in Nazionale durante Italia-Israele: proprio a Udine esordì anche suo padre Paolo

Minuto 74 di Italia-Israele, la dinastia Maldini continua in azzurro. Dopo 22 anni dall’ultima volta di Paolo Maldini, suo figlio Daniel ha fatto il suo esordio in Nazionale. L’attaccante del Monza ha preso il posto di Giacomo Raspadori, entrando sul terreno di gioco del Friuli.

Proprio a Udine, coincidenze che rendono speciale il calcio, fece il suo esordio – ma con la maglia del Milan – papà Maldini. Proprio Paolo è presente sugli spalti per assistere alla prima volta del figlio, accompagnato dalla moglie che non ha mancato di immortalare il momento con lo smartphone. Un pezzo di storia che continua quella dei Maldini in Nazionale, iniziata con nonno Cesare nel 1960: per lui le presenze in azzurro da calciatore furono 22, per poi entrare nelle statistiche anche da commissario tecnico.

Da Cesare a Paolo per una carriera molto più lunga: dopo l’esordio nel 1988, l’ex dirigente del Milan colleziona altre 125 presenze con l’Italia, indossando la fascia di capitano in 76 occasioni, mettendo a segno anche sette reti. L’ultima apparizione fu però da dimenticare, non certo per colpa sua: gli ottavi di finale ai Mondiali del 2002 persi contro la Corea del Sud per le decisioni errate dell’arbitro Moreno. Dopo quella partita, Paolo decise di lasciare la Nazionale, anche se continuò ancora altri sette anni prima di dire addio al calcio giocato

Tocca ora a Daniel portare in alto il nome di una famiglia che ha scritto la storia di questo sport: l’attaccante del Monza ha subito messo il suo zampino nel quarto gol contro Israele dando il là all’azione che ha poi portato alla seconda rete personale di Di Lorenzo. Dopo aver vestito la maglia dell’Italia fino alla rappresentativa Under 20, Daniel Maldini ha avuto la possibilità di tornare ad indossarla questa sera ad Udine: numero 11 e un nome che ha scritto pagine di storia da portare ancora in alto.