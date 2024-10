DIRETTA Nations League, Italia-Israele | Formazioni UFFICIALI LIVE

Si chiude la settimana degli impegni delle Nazionali con la quarta giornata della Nations League che vede l’Italia ospitare Israele

Quarta giornata della fase a gironi per la Nations League A per la Nazionale Italiana e secondo impegno casalingo consecutivo: questa volta è il turno di Israele.

L’Italia, guidata in panchina dal commissario tecnico Luciano Spalletti, è reduce dal cocente pareggio contro il Belgio di Domenico Tedesco di giovedì scorso quando, in vantaggio di due reti a zero (in gol Andrea Cambiaso e Mateo Retegui), gli Azzurri sono rimasti in dieci per l’espulsione del capitano della Roma Lorenzo Pellegrini. In inferiorità numerica è, poi, arrivata la rimonta dei ‘Diavoli Rossi’ grazie alle realizzazioni firmate De Cuyper e Trossard. Nonostante il primo pareggio in questa edizione della competizione per Nazionali, la squadra italiana resta in testa alla classifica del gruppo 2 con un punto di vantaggio sulla Francia di Didier Deschamps. Gli avversari di giornata, invece, arrivano a questo appuntamento dopo la terza sconfitta consecutiva patita proprio contro i transalpini a domicilio (campo neutro per le note vicende che coinvolgono Israele): 4-1 il risultato finale per i ‘Galletti’ e selezione del commissario tecnico Ran Ben Shimon bloccata ancora a quota zero punti all’ultimo posto in classifica. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match del ‘Bluenergy Stadium – Stadio Friuli’ di Udine.

FORMAZIONI UFFICIALI ITALIA-ISRAELE

ITALIA (3-5-2): Vicario; Di Lorenzo, Buongiorno, Calafiori; Cambiaso, Frattesi, Fagioli, Tonali, Dimarco; Raspadori, Retegui. CT. Spalletti

ISRAELE (3-4-2-1): Glazer; Fleingol, Nachmias, Baltaks; Abada, Madmon, Abu Fani, Haziza; Kanichowsky, Gloch; Baribo. CT. Shimon

ARBITRO: Ricardo de Burgos (Spagna)

CLASSIFICA GRUPPO 2: Italia 7 punti; Francia 6; Belgio 4; Israele 0