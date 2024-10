Dalla Serie B alla Juventus, il nuovo bomber è a sorpresa

La Juventus ha messo gli occhi sull’attaccante della Serie B: già quattro gol per il 18enne che piace anche a Milan e Napoli

Quattro gol in otto partite al suo primo anno tra i ‘grandi’: un ruolino di tutto rispetto in un campionato competitivo come la Serie B francese.

In Ligue 2 le prestazioni di Eli Junior, attaccante 18enne del Lorient, hanno già attirato le attenzioni delle big di tutta Europa. Stando a quanto riferisce ‘masfichajes.com’, infatti, il giovane centravanti francese è finito sul taccuino delle big spagnoli: Barcellona e Real Madrid hanno iniziato a seguirlo, rapite dalla sua capacità di fare gol. Cinque lo scorso anno in Ligue 1 con appena mille minuti giocati.

Una media di un gol ogni 200 minuti che per un 17enne non è roba da poco e che ora è stata ritoccata verso l’alto: sono già quattro, come detto, le reti realizzate in questa stagione trascinando il Lorient al secondo posto in classifica dietro al Paris FC. Prestazioni che hanno attirato anche le grandi di Serie A: la Juventus, ad esempio, lo starebbe valutando e gli potrebbe consentire un percorso di crescita che dalla Next Gen lo porti alla prima squadra.

Calciomercato Juventus, sfida al Milan per Eli Junior

La stessa trafila che potrebbe garantirgli il Milan, altro club italiano che avrebbe messo gli occhi su Eli Junior, insieme al Napoli.

Il 18enne dovrà continuare a fare bene con la maglia del Lorient in Ligue 2 per confermare le buone impressioni che gli scouting delle big d’Italia e d’Europa hanno avuto su di lui. Del resto trovare un attaccante così giovane e che abbia già dimostrato di saper fare gol non è mai semplice ed è per questo che il francese è ora l’oggetto del desiderio anche di Juventus e Milan. Un affare in ottica futuro sicuramente, ma che potrebbe anche essere anticipato in inverno per provare a sbaragliare la concorrenza.