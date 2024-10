Accordo sul nuovo nome dello stadio: arrivano 300 milioni per il mercato

Trecento milioni in più nella prossima sessione di calciomercato. Il nuovo sponsor arabo cambia il nome allo stadio

Avere uno stadio di proprietà comporta un costo importante. Ma l’investimento viene poi ripagato con diversi introiti. In Serie A la prima è stata la prima squadra ad avere un proprio stadio è la Juventus, seguita poi dall’Udinese e infine dall’Atalanta.

Nel resto d’Europa, invece, gli esempi sono molti di più. Tra questi, in Spagna, c’è l’Atletico Madrid. Il club capitolino ha rifatto lo stadio e presto potrebbe cambiare il nome del suo impianto. Inizialmente era il ‘Wanda Metropolitano’, diventato adesso ‘Civitas Metropolitano’. Secondo quanto riportato dal portale iberico El Gol Digital, sarebbe stato trovato un accordo con il nuovo sponsor arabo ‘Riyadh Air’, che per mettere il suo nome sullo stadio dal prossimo 20 ottobre fino a tutto il 2033, in estate verserà nelle casse dei Colchoneros ben 300 milioni di euro da poter investire sul calciomercato. L’idea sarebbe quella di rinforzare ogni reparto, prendendo almeno un difensore, un centrocampista e un attaccante. Per quanto riguarda quest’ultimo, la priorità risponderebbe al nome di Vyktor Gyokeres dello Sporting CP, che ha una clausola di rescissione con il club portoghese di 100 milioni di euro. Staremo a vedere.