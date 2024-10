Violazione dei bilanci, peggio di Inter e Milan: penalizzazione per il top club

Dall’Inghilterra arriva un annuncio che chiama in causa sorprendentemente un top club. Ecco cosa sta succedendo

Sebbene i vari campionati siano ancora fermi per lasciar il posto alle Nazionali, vicende importanti extra-campo continuano a calamitare l’attenzione mediatica. Lo spauracchio legate a possibili penalizzazioni, infatti, non possono passare sotto silenzio. A repentaglio non solo Inter e Milan, c’è chi rischia molto di più di una semplice multa.

Le sempre più stringenti regolamentazioni in materia di bilancio impongono infatti scelte obbligate. Le restrizioni operate dalle varie leghe internazionali, ad esempio, stanno creando le premesse per un irresistibile effetto domino. Ne sa qualcosa il Manchester City, che deve fare i conti con il processo in cui si sta difendendo dai 115 capi d’accusa che potrebbero letteralmente ribaltare le carte in tavola aprendo le porte a nuovi, clamori scenari. Ma non solo. Stando alle ultime indiscrezioni che trapelano dall’Inghilterra, infatti, anche il Manchester United starebbe ‘navigando vicino’ alla detrazione di punti. A riferirlo è Football Insider.

Manchester United, dall’Inghilterra: l’accordo di sponsorizzazione cambia tutto

A finire sotto la lente di ingrandimento di Keith Wyness – ex Ceo dell’Everton tra il 20024 e il 2009 e ora alla guida di una società di consulenza calcistica, è l’accordo con il quale l’Adidas ha esteso di dieci anni il contratto di sponsorizzazione con l’Adidas.

Un resoconto del ‘Times’ ha infatti spiegato come l’accordo in questione ponga l’Adidas nelle condizioni di versare dieci milioni di sterline all’anno in meno al Manchester United nel caso in cui i Red Devils non riuscissero a qualificarsi in Champions League, a partire dal prossimo anno. A tal proposito, Wyness ritiene che – qualora il club inglese dovesse perdere questi soldi extra – a cui si aggiungerebbero l’introito ricavato dalla qualificazione alla massima competizione internazionale – si potrebbero creare sanguinosi problemi di bilancio.

Di seguito le parole di Wyness al podcast Inside Track di Football Insider: “Se non si raggiungono i livelli che si mette per ottenere visibilità per il tuo sponsor, allora riceverai una penalità e darai loro uno sconto di qualche tipo. Questa cosa non li aiuterà perché stanno iniziando a navigare vicino al Profit and Sustainability Rules”.