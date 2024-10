Un tradimento dietro l’altro, la Juve ora trema: si è offerto al Real Madrid

Dalla Spagna trapelano nuove indiscrezioni che chiamano in causa anche la Juventus: così la strada dei bianconeri si fa in salita

Archiviato il deludente pareggio casalingo ottenuto contro il Cagliari, la Juventus vuole immediatamente voltare pagine. Dopo la sosta per le Nazionali, però, gli uomini di Thiago Motta se la vedranno con la lanciata compagine di Baroni, in fiducia e in un ottimo periodo di forma. Ad ogni modo, a movimentare l’attenzione mediatica in casa bianconera è anche e soprattutto la questione infortuni.

Nelle ultime ore è stata ufficializzata la diagnosi per il problema accorso a Teun Koopmeiners. Nell’ottica del medio-lungo periodo, però, ancor più importante è la tegola rappresenta dal grave infortunio accorso a Gleison Bremer. La rottura del crociato del difensore brasiliano, infatti, spingerà i bianconeri a valutare con estrema attenzione il mercato dei difensori, a caccia di profili con cui puntellare l’organico ma sempre all’insegna della sostenibilità. Una parola, quest’ultima, che si declinerà nella volontà di portare all’ombra della Mole un calciatore pronto nell’immediato e possibilmente con la formula del prestito. Anche per questo, nelle ultime è stato nuovamente accostato alla Juventus un profilo che in tempi e in modi diversi era finito nei radar della ‘Vecchia Signora’: ci stiamo riferendo a Milan Skriniar.

Calciomercato Juventus, dalla Spagna: anche Barcellona e Real Madrid su Skriniar

Il difensore slovacco, in rotta di collisione con il Psg e alla ricerca di nuovi stimoli, potrebbe rappresentare un’occasione interessante. Per imprimere la svolta decisiva all’eventuale trattativa, però, diverse tessere dovranno essere sistemate. A cominciare dalla riduzione dell’ingaggio che attualmente Skriniar percepisce all’ombra della Tour Eiffel, ma non solo.

Oltre a capire la disponibilità del Psg ad intavolare la trattativa sulla base del prestito, la Juventus sarà chiamata a guardarsi dalla concorrenza anche di altri club. Tra questi, stando alle indiscrezioni che trapelano dalla Spagna, occhio al Real Madrid e al Barcellona. Secondo quanto riferito da El Gol Digital, infatti, alla ricerca di un profilo d’esperienza con il quale rinforzare il proprio reparto difensivo, i Blancos potrebbero fare un pensierino proprio per Skriniar. Come riportato da El Nacional, però, anche il Barcellona potrebbe prendere in considerazione l’idea di puntare forte sul difensore slovacco, nel caso in cui il Psg aprisse a formule di pagamento vantaggiose. Per adesso, però, non c’è nulla di concreto. La Juve continua a monitorare il tutto: i prossimi messi segneranno la svolta, in un senso o nell’altro.