Sedotto e abbandonato dalla Juventus: nel suo futuro può esserci il Milan

Il Milan osserva un calciatore brasiliano piuttosto interessante che nel recente passato era stato accostato alla Juventus. La situazione

Servirà qualcosa in più al Milan al rientro dalla sosta per gli impegni delle nazionali. I rossoneri annaspano in una situazione di classifica al di sotto delle aspettative scaturita da un rendimento troppo altalenante della squadra di Fonseca.

L’effetto benefico post derby sembra già svanito, e l’allenatore portoghese ha quindi bisogno di ritrovare immediatamente il bandolo della matassa dopo il ko contro la Fiorentina arrivato prima della sosta. Udinese e Brugge rappresentano il doppio banco di prova che i rossoneri non dovranno fallire per restare agganciati al treno sia in campionato, che in Champions.

Al netto delle situazioni di campo in totale divenire, la dirigenza del Milan pensa già a quello che potrà essere il prossimo futuro in sede di calciomercato. I rossoneri si guardano intorno a caccia di calciatori di talento e che possano anche andare a rinverdire alcune zone del campo. Nell’ottica di dare nuova linfa soprattutto al reparto offensivo il club meneghino pare abbia messo nel mirino un ex obiettivo della Juventus, accostato lungamente ai bianconeri nel corso dell’ultimo estate. Si tratta di un funambolico esterno brasiliano che gioca nel Porto.

Calciomercato Milan, mirino su Galeno: è stato obiettivo della Juventus

Secondo quanto evidenziato da ‘Fichajes.net’ le prestazioni in grande crescita del verdeoro Galeno stanno attirando in modo importante l’attenzione del Milan.

I numero del classe 1997 sono fenomenali: 16 gol e 12 assist la passata stagione, mentre quella attuale è iniziata ancora meglio con già ben 8 reti all’attivo con la maglia del Porto tra campionato e coppe. Un inizio fenomenale per un calciatore a lungo accostato anche alla Juventus, ma mai arrivato poi in Italia.

Secondo la fonte iberica il club milanese che punta a dare più dinamismo al fronte offensivo, e potrebbe fare un’offerta importante per acquisire i servizi di Galeno. La dirigenza del Milan sa che il brasiliano si adatterebbe perfettamente al proprio stile di gioco e che la sua capacità di segnare e fornire assist fa di lui un giocatore completo, ed in grado di fare la differenza nei momenti decisivi delle partite.

Il destino di Galeno pare essere indirizzato quindi verso un ulteriore salto di qualità verso un campionato più importante rispetto a quello portoghese. Il Milan sarebbe tra i candidati più seri e potrebbe quindi effettuare la propria mossa nelle prossime sessioni.