La Juventus va di fretta, accordo per gennaio: arriva il nuovo attaccante

La Juventus avrebbe anticipato i tempi e sta provando a chiudere l’accordo per il nuovo attaccante: affare low cost per gennaio

Un attaccante per la Juventus. Cristiano Giuntoli sta lavorando ai possibili rinforzi per gennaio e sono due i reparti che hanno la necessità di forze nuove.

La difesa, per l’infortunio di Bremer, e l’attacco che fa i conti con l’assenza di Milik e la mancanza quindi di un vice Vlahovic. Il Football Director bianconero sa bene quel che serve alla rosa di Thiago Motta e sta lavorando per farsi trovare già pronto alla riapertura del calciomercato. Di recente proprio Giuntoli ha assistito a Italia-Belgio dagli spalti dell’Olimpico e i suoi occhi si sono posati in particolare su due calciatori, come raccontato anche da Calciomercato.it: il primo è Openda, centravanti in forza al Lipsia, il secondo è Dodi Lukebakio, esterno offensivo che milita nel Siviglia.

Proprio Lukabekio potrebbe essere a gennaio un nuovo calciatore della Juventus, se dovessero trovare conferma le indiscrezioni lanciate da ‘masfichajes.com’.

Calciomercato Juventus, sprint per Lukabekio: accordo per gennaio

Stando a quanto riportato dal portale spagnolo, infatti, i bianconeri vorrebbero chiudere l’affare già nelle prossime settimane, sfruttando anche la necessità del Siviglia di fare cassa.

Per questo motivo la dirigenza juventina avrebbe intensificato i contatti nei giorni scorsi e starebbe provando a impostare la trattativa sulla base di 10 milioni di euro, stessa cifra che gli andalusi hanno speso due anni fa per acquistare il calciatore dall’Hertha Berlino. Giuntoli vuole provare ad anticipare la concorrenza che pure c’è sul 27enne.

Oltre alla Juventus, infatti, Lukabekio è finito sotto i riflettori di diversi altri club, compreso il Napoli di Antonio Conte, oltre a qualche squadra di Premier League. La Juve, consapevole di questo, avrebbe rotto gli indugi e iniziato la trattativa con il Siviglia per regalare a Torino l’esterno belga. Certo non il ruolo da coprire ad ogni costo, visto che di esterni nella rosa di Thiago Motta ce ne sono tanti, ma in Spagna sono convinti: la Juventus stringe per Lukabekio.