La Juventus sfida il Barcellona, ci risiamo: tentazione a costo zero

Le mosse di mercato della Juventus potrebbero incrociarsi in maniera profonda con i piani del Barcellona: ecco cosa sta succedendo

Impegnata con una certa continuità sia in campionato che in Champions League, la Juventus ha messo in luce pregi e difetti di una squadra che appare ancora in costruzione. Tra i reparti dai quali ci si aspettava una resa più soddisfacente, in realtà, c’è quel centrocampo finito a lungo sotto la lente di ingrandimento della ‘Vecchia Signora’ nella scorsa finestra estiva di calciomercato.

Fino a questo momento, infatti, l’affare Douglas Luiz non sta garantendo i risultati sperati. I gravi errori di cui l’ex centrocampista dell’Aston Villa si è reso protagonista sia in campionato che in Champions League non sono passati inosservati. Più in generale, la fatica che il jolly brasiliano sta riscontrando nell’adattarsi all’impianto di gioco di Thiago Motta potrebbe imporre valutazioni importanti. Ad ogni modo, il tecnico bianconero avrà il compito di rafforzare l’alchimia di una mediana apparsa in alcune circostanze poco ‘cattiva’ nei momenti topici dell’incontro. Dietro la scrivania, invece, prosegue il lavoro di Cristiano Giuntoli. Impegnato a risolvere diverse questioni contrattuali, oltre a sondare il terreno per l’eventuale vice Vlahovic e il papabile erede di Bremer, il football director della ‘Vecchia Signora’ è ancora a caccia di occasioni.

Calciomercato Juventus, non tramonta la pista Partey: anche il Barcellona sulle sue tracce

A tal proposito, occhio ai nuovi, possibili risvolti in Premier League. Secondo quanto riferito da Ekrem Konur, infatti, Juventus e Barcellona sarebbero intenzionati a rivitalizzare il duello di mercato per riuscire a mettere le mani su Thomas Partey. A lungo nei radar della Juve, prima che i bianconeri decidessero di virare con convinzione su altri obiettivi, il calciatore dell’Arsenal non ha ancora rinnovato il suo contratto con i Gunners, in scadenza nel 2025.

Ecco perché diversi club stanno continuando a dare la caccia al classe ’93. Oltre ai bianconeri e ai blaugrana, infatti, anche l’Atletico Madrid avrebbe effettuato dei sondaggi esplorativi allo scopo di tastare il terreno e valutare eventuali margini di manovra. In un mosaico ancora tutto da comporre, però, l’opzione Arabia Saudita non è affatto da escludere. In tempi e in modi diversi, infatti, anche l’Al Ahli ha provato a scompaginare le carte in tavola e non è escluso che ritorni alla carica. Dal canto suo, la Juventus osserva il da farsi: staremo a vedere se ci saranno nuovi colpi di scena.