Juventus respinta due volte: l’intesa lampo spariglia le carte

Calciomercato Juventus, dall’Inghilterra arrivano nuovi importanti aggiornamenti che potrebbero ridisegnare le strategie di mercato dei bianconeri. Le ultimissime

Al ritorno dagli impegni delle Nazionali il campionato di Serie A entrerà definitivamente nel vivo. Metabolizzato il deludente pareggio casalingo ottenuto contro il Cagliari, per la Juventus sarà tempo di guardare pagina. Sotto questo punto di vista, il calendario impone subito ai bianconeri un cambio di passo. Allo ‘Stadium’, infatti, la ‘Vecchia Signora’ se la vedrà contro la Lazio in un confronto dal quale Thiago Motta si aspetta risposte importante. A cominciare dal suo reparto offensivo.

Protagonista di cinque gol nelle ultime tre uscite ufficiali, Dusan Vlahovic continua ad essere al centro di importanti indiscrezioni di mercato. In attesa di nuovi sviluppi sul tema riguardante il bomber serbo, però, a calamitare l’attenzione mediatica in casa Juve continuano ad essere anche le manovre riguardanti la ricerca di un vice Vlahovic in grado di far rifiatare l’ex attaccante della Fiorentina. In un ventaglio di profili suscettibili di continui cambiamenti, nelle ultime ore sono stati accostati alla Juventus anche due calciatori che militano in Premier League. Ci stiamo riferendo a Beto e a Dominic Calvert-Lewin, profili dati in uscita dall’Everton, almeno fino a qualche ora.

Calciomercato Juventus, dall’Inghilterra: l’Everton non molla Beto e Calvert-Lewin

Con l’intento di capitalizzare occasioni importanti in termini di benefit-cost, puntando calciatori di un certo calibro con un esborso relativamente contenuto, la Juventus avrebbe infatti sondato la situazione riguardante i due calciatori dell’Everton. Stando alle ultime indiscrezioni che trapelano dall’Inghilterra, però, Cristiano Giuntoli non dovrebbe riuscire a tramutare in una trattativa i primi contatti informali.

Secondo quanto riferito da TEAMtalk, infatti, i Toffees non sarebbero affatto intenzionati a privarsi né di Beto né di Dominic Calvert-Lewin a gennaio. Sebbene il contratto dell’attaccante inglese scada nel 2025, l’Everton non avrebbe gettato la spugna in merito alle possibilità di trovare la quadra con il classe ’97 in ottica rinnovo. I colloqui con l’ex Sheffield United – sebbene non abbiano ancora portato a sbocchi risolutivi – continuano. Un discorso per certi aspetti analogo può essere fatto anche per Beto. Accostato – tra le altre – alla Juventus e alla Roma, per l’ex attaccante dell’Udinese si era fatta strada la possibilità di un ritorno in Serie A con la formula del prestito. Opportunità che in realtà non stuzzicherebbe affatto il club inglese, non disposto a privarsi di Beto né a titolo definitivo né con la formula del prestito. A meno di nuovi colpi di scena, dunque, la Juventus sarà chiamata a virare su altri tipi di obiettivi.