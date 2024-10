Vlahovic e Theo Hernandez alla pari: la scelta di mercato è fatta

E’ tempo di pensare ai rinnovi per le big del calcio italiano. Un tema che accomuna diverse squadre, tra cui Milan e Juventus

Con la pausa per le nazionali, è tempo di bilanci per i club. Questi così sono diventati i giorni in cui si parla del futuro di diversi giocatori.

In casa Milan, ad esempio, sono state le ore di Theo Hernandez, che dopo Firenze è finito nel mirino della critica. Si è dunque affrontato sui media il discorso rinnovo, che fatica a decollare. Sono arrivate anche le dichiarazioni del suo agente, che ha ammesso che il suo assistito ha voglia di continuare a giocare nel Diavolo, ma il club non ha presentato alcuna offerta al suo assistito. C’è, evidentemente, un po’ di timore tra i tifosi rossoneri e le prossime settimane saranno decisive, ma il Milan deve risolvere anche la questione legata a Mike Maignan: per il portiere, però, la fumata bianca è vicina così come per Matteo Gabbia.

Guardando ad altre big non mancano le situazioni che tengono in apprensione altri sostenitori, come quelli di Juventus e Napoli. In casa bianconera tiene banco il discorso legato a Dusan Vlahovic, che guadagna tantissimo, più di 12 milioni di euro con i bonus, e che come i colleghi al Milan, ha un accordo in scadenza nel 2026. Giuntoli vorrebbe rivedere al ribasso gli accordi e per la fumata bianca serve tempo, come per Kvara in azzurro. Si parla del rinnovo del georgiano ormai da mesi, ma al momento non è arrivato alcun accordo.

Theo Hernandez e Vlahovic i prescelti: via per non appesantire il monte-ingaggi

I tifosi di Milan, Napoli e Juventus sono dunque sulle spine in attesa di novità legate ai loro giocatori. Nel frattempo, così, la redazione di Calciomercato.it ha chiesto ai propri lettori, attraverso un sondaggio su Telegram quale calciatore, tra quelli citati, lascerebbero partire per non appesantire il monte-ingaggi.

Come si può evincere dall’immagine, i due a raccogliere più votati sono stati Theo Hernandez e Dusan Vlahovic, entrambi con il 38% delle preferenze. Sarebbero, dunque, il terzino francese e l’attaccante serbo i due giocatori da sacrificare. Percentuali decisamente più basse per Kvaraskhelia, con il 18%, e per Maignan, che non va oltre l’8%.