Spalletti-Inzaghi, dopo la polemica scoppia la pace

Dopo le dichiarazioni del Ct della Nazionale Luciano Spalletti nei confronti di Simone Inzaghi, arriva la ‘pace’ tra i due

Fine settimana di pausa del campionato e dedicato alle nazionali, con gli impegni in Nations League dell’Italia particolarmente sotto i riflettori dal nostro punto di vista. Dopo il primo dei due match previsti in questa finestra, quello del 2-2 sofferto contro il Belgio, si tornerà in campo lunedì per la successiva sfida contro Israele. Ma l’andamento della Nazionale, come noto, in questi giorni non è stato l’unico motivo di attenzione attorno al Ct Luciano Spalletti.

Azzurri chiamati a vincere, lunedì, per mantenere la vetta del raggruppamento, a due gare dalla conclusione del gironcino. Ma mentre Spalletti ragiona sulla miglior formazione da mandare in campo, avevano fatto discutere e storcere il naso le sue parole a ‘Rai Sport’, poco prima della partita contro il Belgio. Nell’occasione, il CT era stato interpellato, parlando di quanto sta accadendo all’Inter relativamente al caso ultras e ai contatti e telefonate intercorsi tra tifosi e tesserati nerazzurri, sull’aver eventualmente, a sua volta, aver ricevuto chiamate quando allenava in quel di Milano, nel biennio 2017-2019. A tale domanda, Spalletti aveva risposto di non aver mai ricevuto nessuna telefonata, per chiudere il suo concetto con questa frase: “Rispondo a tutti, ma se serve so riattaccare il telefono…“.

Una frase che voleva essere, da parte sua, una battuta di spirito, probabilmente, però riuscita male dato che più di qualcuno ci aveva letto invece una frecciata a Simone Inzaghi, attuale tecnico interista, e a quanto lo aveva visto protagonista in prima persona, nella delicata vicenda che sta interessando in questo periodo i club milanesi. La dichiarazione non era stata presa bene dall’ambiente Inter, in effetti, e pare che anche Inzaghi ci fosse rimasto male. Così, spiega la ‘Gazzetta dello Sport’, Spalletti questa volta avrebbe preso il telefono per essere lui a chiamare, digitando il numero del tecnico piacentino per un chiarimento. Che sarebbe arrivato senza nessun problema, facendo ritornare il sereno tra le parti dopo alcune ore in cui c’era stata una certa tensione nell’aria.