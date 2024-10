Skriniar, ritorno in Italia ma non alla Juve: contatti con il Psg

Nome sempre caldo a livello di mercato quello di Milan Skriniar, lo slovacco può tornare in Serie A ma non alla Juventus

Negli ultimi giorni, si è parlato molto di un ritorno di Milan Skriniar nel nostro campionato. Il difensore slovacco a Parigi non trova spazio, a gennaio potrebbe essere ceduto dal Psg anche se con i transalpini ci sarebbero da trattare le condizioni per il suo trasferimento, tra l’ingaggio elevato percepito dal giocatore e cifre e formula richieste dal club per lasciarlo andare.

Scenari che in particolare starebbero scoraggiando la Juventus, che pure avrebbe bisogno di un innesto per rimediare al grave infortunio di Gleison Bremer. Ma c’è un altro club che invece potrebbe fare sul serio e piazzare il colpaccio. Ci pensa Antonio Conte, che dopo aver avuto lo slovacco all’Inter lo rivorrebbe anche al Napoli. Queste le dichiarazioni in merito di Emanuele Cammaroto, giornalista esperto di mercato che è intervenuto a ‘Radio Punto Zero’: “Conte vuole completare la rosa a gennaio. In uscita potrebbero esserci quattro o cinque nomi, in entrata si pensa seriamente a Skriniar, per il quale c’era già stato un tentativo in estate. Il nodo è l’ingaggio, ma si può fare con una partecipazione del Psg che resta interessato a Kvaratskhelia”.

Raspadori, scambio a gennaio per il vice Lukaku: Juventus beffata

E non è finita qui, dato che come detto si pensa anche alle uscite. Magari, nell’ottica di qualche scambio, per mettere le mani su altri acquisti. Un giocatore che potrebbe lasciare Napoli, non trovando il giusto spazio negli schemi di Conte, è Giacomo Raspadori.

L’attaccante piace sempre alla Juventus, ma, a parte il non avere intenzione di rinforzare una diretta concorrente, il Napoli avrebbe decisamente altre idee. E cioè utilizzarlo per arrivare a un giocatore che per caratteristiche potrebbe essere il perfetto vice di Lukaku. Sempre Cammaroto spiega: “Se Simeone andasse via, il Napoli avrebbe necessità di prendere una punta. Raspadori è seguito da Atalanta e Juventus, ma con il Parma potrebbe anche nascere qualche cosa di interessante in relazione a Bonny. Un’altra idea è invece Lucca dell’Udinese“.