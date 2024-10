Scoppia il caso in Serie A: “Ha rovinato la mia stagione”

Scoppia un nuovo caso in Serie A, il giocatore contro il suo ex allenatore: “Ha rovinato la mia stagione”. Le dichiarazioni fanno discutere

Nuove dichiarazioni che fanno discutere durante la sosta per le Nazionali. Il calciatore ha tuonato contro il suo ex allenatore senza troppi giri di parole.

Ospite della trasmissione web ‘Hors-Jeu’, su YouTube e Twitch, l’ex centrocampista della Fiorentina Maxime Lopez ha parlato del suo periodo in maglia viola e del “trattamento” di Vincenzo Italiano: “È stato complicato. Vincenzo Italiano era un buon allenatore, anche se è stato molto difficile… Penso che abbia un po’ rovinato la mia stagione”.

“Ha dato troppo tempo di gioco a giocatori che non lo meritavano – ha tuonato il centrocampista – ragazzi che avevano uno status solo perché avevano giocato in grandi club. Nel quotidiano, non erano molto coinvolti e così si rischia di frustrare facilmente lo spogliatoio”. Le sue parole stanno facendo parecchio rumore a Firenze e Bologna, visto il rendimento non certo esaltante della squadra rossoblù. Come vi abbiamo anticipato su Calciomercato.it, Italiano non è a rischio, ma la dirigenza del Bologna sta già sondando diversi profili nel caso in cui la situazione dovesse peggiorare: nella lista del club emiliano sarebbe finito anche Maurizio Sarri.

Fiorentina, l’ex Maxime Lopez: “Con Italiano sarei andato via già a gennaio”

“Per fortuna, umanamente ho incontrato persone fantastiche come Ikoné, N’Zola e Kouamé. Per fortuna erano lì”, ha proseguito l’attuale centrocampista del Paris FC che in estate ha lasciato anche la Serie A. Maxime Lopez non le manda a dire contro il suo ultimo allenatore nel campionato italiano, dopo la positiva esperienza al Sassuolo.

Maxime Lopez ha concluso così sulla sua complicata stagione alla Fiorentina: “Sono stati dei veri fratelli e mi hanno permesso di affrontare meglio quest’anno di prestito a Firenze. Penso che altrimenti avrei ceduto e avrei interrotto il prestito già a gennaio“. Il nuovo capitolo di Maxime Lopez è lontano dalla Serie A.