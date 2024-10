Optima Italia è il nuovo Premium Partner dell’Hellas Verona

La Optima Italia è orgogliosa di annunciare la nuova partnership con l’Hellas Verona, in virtù della quale diventa Premium Partner del Club per la stagione 2024/2025.

La Digital Company, fondata e ideata nel 1999 da Danilo Caruso e Alessio Matrone, ha siglato un accordo che porterà il brand Optima su uno dei palcoscenici più importanti del mondo, il campionato di Serie A. Con questo accordo l’azienda sancisce anche una rilevante partnership strategica sul territorio e mira a sostenere il cammino del Club gialloblù.

La Digital Company Optima è attiva nei settori dell’energia e delle telecomunicazioni, da sempre pone al centro della sua attività l’attenzione alla persona. Optima oggi fornisce Luce, Gas, Internet, Mobile, servizi di telemedicina, assistenza h24, consulenza legale, mobilità sostenibile ed efficientamento energetico. Nata con la mission di semplificare e migliorare la vita dei suoi clienti, Optima è stata la prima azienda in Italia in grado di fornire tutti i servizi in un’unica soluzione, in un’unica bolletta e con un’unica assistenza per tutto.

Per questo, ha deciso di lanciare questa partnership, sia perché lo sport incarna gli stessi valori e principi nei quali anche l’azienda si identifica, sia per sostenere il territorio veronese in cui crede fortemente.

Optima e Verona: la nuova partnership in Serie A

Grazie a questa partnership, Optima sarà presente nei led a bordocampo durante i match, nel backdrop per le interviste e le conferenze stampa e nei centri di allenamento. Inoltre, la collaborazione prevede iniziative sui social media ed esperienze esclusive, pensate per coinvolgere attivamente i supporter.

Umberto d’Oriano, Direttore Marketing di Optima Italia, ha voluto commentare il recente accordo con la squadra di Serie A dichiarando: “Siamo entusiasti di intraprendere questa partnership con l’Hellas Verona. Con la squadra condividiamo gli stessi valori di impegno, spirito di squadra, senso di comunità, lealtà, determinazione, passione e siamo certi che questo accordo ci permetterà di raggiungere obiettivi importanti, non solo in termini di visibilità, ma anche nel creare un impatto positivo nella comunità. Optima da sempre è attenta alle eccellenze e per questo abbiamo deciso di investire su una società come l’Hellas, club storico del calcio italiano”.