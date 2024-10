La panchina è in bilico, clamoroso Sampaoli: si è offerto in Serie A

Jorge Sampaoli si sarebbe offerto per la panchina di Serie A: l’indiscrezione sul tecnico e gli ultimi aggiornamenti

C’è una squadra in caduta libera in Serie A. Nelle ultime tre partite, infatti, il club ha incassato tre sconfitte con ben 10 gol subiti e solo uno realizzato. Sono quattro i ko nelle ultime cinque di campionato con un solo pareggio e, da inizio stagione, una sola vittoria arrivata ad agosto.

In mezzo anche la pesante eliminazione dalla Coppa Italia, perché arrivata nel Derby della Lanterna contro la Sampdoria. Stiamo ovviamente parlando del Genoa di Gilardino, che è anche reduce dal 3-0 casalingo subito contro la Juventus e dal 5-1 con l’Atalanta. “Il mister non è in discussione”, aveva annunciato il ds Ottolini dopo il crollo del Gewiss Stadium contro la squadra di Gasperini. Anche il direttore interessato ha confermato di sentire la fiducia della società: “Dovreste chiederlo alla società, anche se il presidente Zangrillo pochi giorni fa ha speso delle belle parole per me”. Per il momento, dunque, il Genoa avrebbe deciso di proseguire con Gilardino: nessun cambio di panchina durante la sosta.

A partire da Genoa-Bologna, però, qualsiasi partita può rappresentare l’ultima spiaggia per il tecnico rossoblù. Ed il calendario recita Bologna, Lazio e Fiorentina, tutte avversarie con obiettivi ben diversi dalla società ligure. Nelle ultime ore, per la panchina del Genoa, è spuntato a sorpresa anche il nome di Sampaoli.

Genoa, proposto Sampaoli: la posizione del club rossoblù

Stando alle ultime indiscrezioni, Gilardino potrebbe essere esonerato già in caso di sconfitta contro il Bologna alla ripresa del campionato. Come riportato da ‘Il Secolo XIX’, ai rossoblù sarebbe stato offerto Jorge Sampaoli in caso di ribaltone.

“Ce l’hanno offerto i procuratori, ma non valutiamo il cambio di allenatore in questo momento”. Al quotidiano ligure, l’amministratore delegato Andres Blazquez avrebbe però smentito la pista che porta al tecnico argentino. Il dirigente, pur confermando la voce proveniente dalla Francia su Sampaoli, per il momento blinda ancora Gilardino. L’allenatore è però chiamato ad una svolta immediata.