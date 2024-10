Nuove conferme: come Kalulu, dal Milan alla Juventus già a gennaio

Arrivano nuove conferme sull’indiscrezione di calciomercato. Come Kalulu, dal Milan alla Juventus già a gennaio: tutti gli aggiornamenti in casa bianconera

La dirigenza della Juventus, dopo il grave infortunio di Bremer, si è attivata per la ricerca di un nuovo difensore a gennaio. Come ammesso dallo stesso Giuntoli, non arriverà uno svincolato ma la società non vuole farsi trovare impreparata ed è pronta a cogliere eventuali occasioni nella prossima sessione invernale.

Come vi stiamo raccontando su Calciomercato.it, negli ultimi giorni è tornato con forza il nome dell’ex Inter Milan Skriniar. Il centrale slovacco, passato al Paris Saint-Germain nell’estate del 2023 a parametro zero, non sta trovando spazio nel nuovo PSG di Luis Enrique. In questa stagione ha finora collezionato solo 111 minuti in Ligue 1, mentre in Champions League è rimasto in panchina per tutti i 180 minuti giocati dalla squadra parigina contro Girona e Arsenal. Durante il ritiro con la sua Slovacchia, Skriniar non ha nascosto la propria insoddisfazione: “Non sono contento di questa situazione, ma l’unica cosa che posso controllare è il mio lavoro in allenamento. Devo essere pronto quando serve”.

Il PSG sarebbe disposto a privarsene già a gennaio, ma vorrebbe cederlo a titolo definitivo, visto che non è centrale nel progetto tecnico dei parigini. Il cartellino del capitano della Nazionale slovacca è valutato intorno ai 18-20 milioni di euro. Non solo: a frenare la Juve è anche l’alto ingaggio, da 10 milioni di euro a stagione fino al 2028, ovviamente fuori portata per i parametri attuali dei bianconeri. La Juve sta così sondando anche altri profili.

Calciomercato Juve, Paganini conferma: “Giuntoli segue anche Tomori”

Dopo l’indiscrezione degli scorsi giorni, Paolo Paganini di ‘Rai Sport’ conferma sui social: “Molto ma molto difficile Skriniar alla Juventus a gennaio. A parte l’aspetto tattico l’ostacolo sono i 10 milioni di euro più 2 di bonus. Al netto. Devono partecipare i parigini al pagamento. Tre i nomi in ballo: Kiwior, che Thiago Motta conosce bene, Tah e Tomori“.

Negli scorsi giorni l’esperto di mercato Rai aveva parlato di contatti con l’agente di Tomori da parte del club bianconero. Un possibile Kalulu-bis già a gennaio che scuoterebbe ulteriormente la Serie A. Si attendono ora ulteriori conferme.