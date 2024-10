Il nuovo Firmino accende la sfida: maxi cifra per Juve e Milan

Un attaccante che sta stupendo tutti sulla scena internazionale potrebbe presto accendere anche la sfida tra Juve e Milan: la cifra sale

Il calciomercato di gennaio è ancora lontano e probabilmente non porterà in dote grossi colpi per Juve e Milan. La sessione invernale è sicuramente la più difficile per trasferire calciatori di alto livello, e per questo è bene lavorare con anticipo anche ai programmi per l’estate, in cui invece è possibile cambiare diversi elementi della squadra.

Ma già dalle prime giornate di campionato, un calciatore è riuscito a rubare la scena in Bundesliga, diventando oggetto delle attenzioni di tifosi e addetti ai lavori. Già nelle prime giornate, infatti, ha dimostrato di essere molto prolifico, in maniera decisamente più importante rispetto a quanto ci si potesse aspettare prima dell’inizio del campionato.

Stiamo parlando ovviamente di Omar Marmoush, che conoscevano in pochi, se non gli appassionati del massimo campionato tedesco, e che invece in sei partite ha già realizzato otto gol e quattro assist con la magli dell’Eintracht e ha messo la sua firma anche in Europa League. Non stiamo parlando di un bomber vecchia maniera, dalla grande fisicità, piuttosto di una seconda punta egiziana molto brava a sfuggire alle difese avversarie e con un gran fiuto del gol.

Juve e Milan pensano a Marmoush: le cifre sono destinate a salire

È ovvio che anche in Italia stiamo seguendo con grande attenzione il suo profilo. La Juve potrebbe aver bisogno di un nuovo innesto offensivo di primo livello, soprattutto se il caso contrattuale di Dusan Vlahovic non dovesse risolversi e il serbo dovesse andare via a giugno 2025.

Anche al suo fianco, si tratterebbe comunque di un innesto importante che potrebbe rimpolpare ulteriormente la rosa a disposizione di Thiago Motta. Ma occhio anche al Milan: se Paulo Fonseca dovesse proseguire sulla strada del 4-2-4, pensare a un nuovo colpo importante tra meno di un anno non è affatto utopia.

Il problema è che, dopo un inizio di stagione del genere e soprattutto se dovesse continuare così, la sua valutazione potrebbe praticamente raddoppiare e arrivare anche a 40 milioni di euro. Una cifra veramente importante per le nostre big.