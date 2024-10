Frattesi ‘gela’ Spalletti in conferenza: “Ambiente non gioioso”

“Lui poteva essere più leggero”. Frattesi senza freni a due giorni dalla gara di Nations League contro Israele

Frattesi senza freni a due giorni dalla sfida di Nations League contro Israele. In conferenza stampa a Coverciano, la mezz’ala azzurra è tornato sul brutto Europeo della scorsa estate evidenziando le differenze tra l’Italia di allora e quella attuale capace di imporsi a settembre in casa della Francia.

Le parole del calciatore dell’Inter sono forti e chiamano in causa il CT Spalletti, tra i principali responsabili della fallimentare spedizione europea: “Ciò che ci è un po’ mancato in Germania è stato il divertimento in campo che s’è visto giovedì col Belgio. Trascorrere insieme tanti giorni in un ambiente non gioioso e simpatico come invece c’è ora, ha influito sul rendimento di tutti i giocatori”.

Frattesi ha dato la colpa anche alla pressione che c’era nei confronti del gruppo: “Interna ed esterna, ce n’era troppa. Alla fine ce la siamo messa pure da soli e non è stata una spedizione così divertente. In passato ci sono state Nazionali più forti di noi, però quello che ha sempre fatto la differenza, al di là del talento, è stato lo spirito italiano. Ora siamo sulla strada giusta”.

Frattesi ha comunque ‘difeso’ Spalletti: “Quando ha detto che le colpe dell’Europeo erano sue al 99%, mi ha trovato in disaccordo. Lui poteva essere più leggero, ma poi in campo andavamo noi e per calciatori come noi non riuscire a fare due passaggi di fila era inconcepibile. Questa cosa gli fa onore, però sappiamo che le colpe non erano certo tutte sue”.

Frattesi ha preso le difese pure di Pellegrini, espulso contro il Belgio e già tornato a disposizione della Roma a vantaggio di Zaniolo. Il capitano giallorosso non sta vivendo un bel momento: “Lorenzo è una bravissima persona, poi come calciatore è forte. Guardo le partite della Roma e quando viene qui può sembrare un’altra persona, ma col Belgio l’ho visto davvero bene. Penso che un capitano così equilibrato, e che pensa agli altri, bisogna tenerselo stretto”.

Dalla Nazionale all’Inter, Frattesi: “Capisco Inzaghi. Siamo in quattro e tutti calciatori di alto livello”

In conferenza stampa Frattesi ha risposto pure sull’Inter, dove di recente ha trovato continuità complice l’infortunio di Barella: “Tre volte titolare in nove partite? È già di più rispetto allo scorso anno (ride, ndr). A parte gli scherzi, capisco mister Inzaghi e per questo non ho mai rotto le scatole a nessuno. Siamo in quattro e tutti calciatori di alto livello, non è semplice”.

Frattesi ‘rischia’ di tornare in panchina già domenica prossima contro la Roma, visto che proprio Barella ha pressoché smaltito il guaio muscolare e, di conseguenza, potrà essere arruolato da Inzaghi per il big match di scena allo stadio ‘Olimpico’.