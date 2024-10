Brutte notizie per il club nerazzurro durante la seconda sosta dedicata agli impegni delle Nazionali di questa stagione

Uno dei principali problemi degli ultimi anni del mondo del calcio, più volte sottolineato da calciatori e allenatori, riguarda il numero sempre più crescente di partite a livello sia di club che nazionale. Come se non bastasse, quest’anno l’Uefa ha introdotto un formato inedito della Champions League con più partite rispetto alle edizioni precedenti, senza dimenticare che la prossima estate farà il suo esordio il nuovo Mondiale per Club voluto dalla Fifa.

Come spesso avviene in questi casi, a pagarne le conseguenze è soprattutto la tenuta fisica dei calciatori. Nelle ultime settimane, ad esempio, si è moltiplicato il numero di infortuni sia di natura traumatica che muscolare. Basti pensare ai casi recenti che riguardano Rodri, Carvajal, Bremer o Zapata. L’ultimo calciatore ad unirsi alla sfortunatissima lista di infortuni per la rottura del crociato, durante un allenamento con la sua Nazionale, è stato Valentin Carboni. La Selezione Argentina nella giornata di ieri ha infatti ufficializzato il peggior esito possibile per l’esterno classe 2005.

Una doccia fredda non solo per il Marsiglia di Roberto De Zerbi, che in estate dopo una lunghissima trattativa si era aggiudicato in prestito con diritto di riscatto Carboni, ma anche per l’Inter proprietaria del cartellino. Un’operazione che, tra prestito oneroso, ingaggio risparmiato e riscatto in mano ai francesi, avrebbe garantito complessivamente ai nerazzurri circa 40 milioni di euro. E invece, a fronte del bruttissimo trauma rimediato dal giovane talento, è più che probabile che il prestito venga interrotto nel mese di gennaio per consentire al ragazzo di affrontare a Milano il processo di rieducazione.

Calciomercato Inter, addio a 40 milioni con l’infortunio di Valentin Carboni

Oltre al mancato incasso di circa 40 milioni, chiaramente in casa Inter prevale lo sconforto per aver perso per diversi mesi uno dei migliori talenti usciti dal proprio settore giovanile negli ultimi anni.

Il club nerazzurro, nonostante la cessione temporanea del ragazzo la scorsa estate, crede tantissimo nelle sue qualità. Non a caso, a sbloccare la trattativa con il Marsiglia per il prestito con opzione, era stato l’inserimento di una recompra che avrebbe consentito ai nerazzurri di riacquistare successivamente Valentin Carboni versando una cifra leggermente inferiore rispetto a quella concordata per il riscatto. Da qui in avanti inizierà dunque un periodo complicato per il talento argentino, nel quale sarà fondamentale tutta la vicinanza dell’ambiente interista per far sì che possa tornare con più motivazioni di prima.