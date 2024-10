Svolta definitiva per la panchina: hanno scelto Tuchel

Contatti diretti con Thomas Tuchel per capire i margini di una trattativa entrata definitivamente nel vivo. Non si torna più indietro: ecco tutti i dettagli

Attualmente in stand-by per lasciar posto alle Nazionali, i più importanti campionati hanno portato in dote non pochi risultati a sorpresa. Sorprende fino ad un certo punto, dunque, che diversi allenatori siano già sulla graticola. Anche gli ultimi risultati di Nations League, però, potrebbe porre le premesse per un nuovo, irreversibile ribaltone in panchina.

Nonostante i favori dei pronostici, infatti, l’Inghilterra è stata sconfitta a Wembley dalla Grecia. La Nazionale dei ‘Tre Leoni’, costretta a perdere Saka per infortunio, ha evidenziato tutti i limiti di una compagine a cui manca una guida tecnica di spessore a partire dalla fine degli Europei. La panchina della nazionale inglese è infatti occupata ad interim da Lee Carsley, subentrato al dimissionario Southgate. Nonostante un inizio incoraggiante, l’avventura di Carsley sembra però essere giunta già al capolinea. Classica goccia che ha fatto traboccare il vaso, la sconfitta casalinga contro la Grecia potrebbe rappresentare un vero e proprio spartiacque in casa Inghilterra.

Inghilterra, contatti diretti con Tuchel: le ultime

Dopo l’indiscrezione lanciata da Welt TV, secondo cui la FA avrebbe scelto Thomas Tuchel come nuovo CT dell’Inghilterra, è arrivata anche la conferma della Bild. La Federazione dei ‘Tre Leoni’ ha individuato nell’ex tecnico di Chelsea e Bayern Monaco il profilo giusto al quale consegnare le redini della propria panchina.

A tal proposito, i ‘Tre Leoni’ avrebbero avviato contatti importanti per capire la fattibilità di un’operazione che sta prendendo quota con il passare delle ore. Accostato anche ad altri top club – tra cui il Manchester United – Tuchel sembra ora essere sempre più vicino a diventare il nuovo commissario tecnico dell’Inghilterra. In un senso o nell’altro le prossime ore potrebbero risultare assolutamente decisive. Il breve interludio di Lee Carsley è ormai giunto ai titoli di coda: l’opzione Tuchel è sempre più concreta.