Scambio con Leao, il Milan può dire sì: addio Juve

Rafael Leao sempre sotto i riflettori, anche in chiave mercato: l’offerta (con scambio) che potrebbe cambiare i piani del Milan e della Juventus

Il Milan alle prese con una nuova crisi di risultati dopo il ko in casa della Fiorentina, che fa il paio con la sconfitta (la seconda consecutiva) in Champions League sul campo del Bayer Leverkusen.

Sosta per le nazionali tormentata per Paulo Fonseca, tornato a rischio in panchina e alle prese con una situazione infuocata nello spogliatoio dopo la querelle sui rigori post Firenze con lo sfogo ai microfoni dello stesso allenatore portoghese. La dirigenza del ‘Diavolo’ ha comunque confermato Fonseca al timone, anche se le prossime gare dopo la sosta saranno fondamentali per l’allenatore rossonero per risalire la china ed evitare ulteriori complicazioni che potrebbero risultare fatali. Intanto a Milanello monta la grana sul rinnovo di Theo Hernandez, mentre un altro big della rosa rossonera come Rafael Leao non sta rendendo secondo le attese sul terreno di gioco.

Calciomercato Milan, il Barcellona si rifà sotto per Leao: Ferran Torres sul piatto

Stagione finora deludente per il numero 10 rossonero, che spesso e volentieri finisce nel mirino della critica anche per i suoi comportamenti extra campo.

Inoltre i rumors di mercato sul suo conto sono sempre attuali e tra le grandi d’Europa il Barcellona rimane vigile e interessato alle vicende dell’ex talento del Lille. Il Barça aveva tentato un approccio l’ultima estate, incassando però il netto rifiuto del Milan a trattare una possibile cessione dell’attaccante. A gennaio però i blaugrana del Ds Deco potrebbero rifarsi sotto come riporta la testata ‘El Nacional’, puntando su uno scambio per cercare di convincere Ibrahimovic e la dirigenza milanista. Sul piatto (oltre a una consistente parte cash) il Barcellona metterebbe infatti Ferran Torres, accostato anche alla Juventus in Serie A e che non rientra nelle grazie di Flick in Catalogna.

Il nazionale spagnolo, al momento fermo per infortunio, potrebbe essere utilizzato anche per arrivare a Gyokeres in attacco, bomber dello Sporting Club Portugal. Tornando a Leao, il Milan difficilmente darebbe il via libera all’operazione nel mercato di gennaio, anche perché il ‘Diavolo’ per aprire all’addio del proprio gioiello chiederebbe sempre la clausola rescissoria da 175 milioni di euro.