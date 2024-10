Theo Hernandez, l’annuncio dell’agente gela i tifosi del Milan: doppia stoccata

Dichiarazioni importanti da parte dell’agente di Theo Hernandez, cala il gelo per i tifosi del Milan: che bordata al club

E’ stato un inizio di stagione davvero complicato per tutto il Milan e soprattutto per Theo Hernandez. Che ha dimostrato di essere uno degli uomini chiave del Diavolo quando in giornata, ma che si è segnalato anche per prestazioni al di sotto della media ed episodi poco edificanti. Serata da dimenticare, domenica, contro la Fiorentina, con il calcio di rigore neutralizzato da De Gea, l’altro procurato per i viola (anche se parato da Maignan) e soprattutto l’espulsione a fine gara con annesse due giornate di squalifica in campionato.

Sullo sfondo, c’è anche un discorso legato al suo rinnovo del contratto, situazione piuttosto delicata per il Milan, alle prese non soltanto con il suo accordo ma anche con quello di Maignan. Vicende di cui stiamo parlando da tempo qui sulle pagine di Calciomercato.it. Come spiegato dalla nostra redazione, Theo Hernandez attende ancora una proposta concreta da parte del Milan. Da parte sua, ci sarebbe la volontà di rimanere e il Milan vorrebbe allungare il suo accordo, in scadenza nel 2026. Ma per adesso, la situazione è ancora piuttosto bloccata. E la conferma arriva dalle dichiarazioni di Garcia Quilon, il suo agente.

Milan, rinnovo bloccato per Theo Hernandez: l’agente all’attacco

Il procuratore di Hernandez, intervenuto a ‘Tele Lombardia’ nel programma ‘QSVS’, ha rilasciato affermazioni che confermano le nostre anticipazioni. E che suonano come un monito piuttosto preoccupante.

“Sono circa 4-5 mesi che non parlo con la società – ha affermato Quilon – Mi hanno chiesto se siamo contenti, gli abbiamo detto di sì, ma al momento non c’è alcuna proposta sul tavolo. Non c’è una trattativa”. Non solo. Quilon ci ha tenuto a chiarire anche un altro aspetto, relativo alle presunte richieste di ingaggio fuori mercato da parte del suo assistito: “Theo non ha mai parlato di un ingaggio da otto milioni di euro a stagione. Quello che si dice è per condizionare l’opinione pubblica”. Sotto accusa, dunque, i rumours che secondo Quilon sarebbero montati ad arte.