Partita sospesa in Nations League: riunione d’emergenza in panchina

Nations League, il match è stato interrotto per diversi minuti prima del via libera definitivo che ha fatto da preludio alla ripresa dell’incontro

La terza giornata di Nations League continua a regalare emozioni e colpi di scena. L’ultima, in ordine di tempo, si è materializzata nel corso della sfida tra Ucraina e Georgia.

Dopo aver fischiato un calcio da punizione a favore dell’Ucraina per un fallo su Dovbyk, il direttore di gara Weinberger ha deciso di fermare l’incontro dal momento che i riflettori dello stadio Enea Poznan si erano spenti in un settore. Il gioco è stato fermo per circa nove minuti, lasso di tempo che è servito soprattutto alla Georgia per decidere se continuare l’incontro. Mentre i calciatori dell’Ucraina sono rimasti in campo, infatti, gli ospiti si sono radunati in panchina per decidere sul da farsi. Una volta ottenuto l’ok definitivo dalla panchina della Georgia, il match è quindi regolarmente proseguito.

Dopo un inizio piuttosto contratto, con poche occasioni da ambo le parti, il match si è acceso a cavallo della mezz’ora, quando l’Ucraina ha prima flirtato con il gol, salvo poi trovare la rete che ha sbloccato l’incontro grazie a Mudryk al 35′. Il sigillo del jolly offensivo del Chelsea ha avuto il merito di stappare una contesa che viaggiava sul filo sottile dell’equilibrio. Attualmente le squadre – complice il maxi recupero derivante dall’interruzione della sfida – sono negli spogliatoi, con il risultato fermo sull’1-0 a favore dell’Ucraina. Staremo a vedere se la Georgia troverà la forza e le idee per ribaltare l’esito di un incontro messosi sui binari sbagliati per Kvaratskhelia e compagni.