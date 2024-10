Osimhen a gennaio, pagano la clausola: Juve avvisata

Victor Osimhen, ci siamo: assalto in vista di gennaio, pagano la clausola rescissoria e beffano la Juventus

Le modalità della sua partenza da Napoli hanno fatto certamente discutere, ma sul valore di Victor Osimhen dubbi non ce ne sono e non possono essercene. Il nigeriano è un attaccante che in queste stagioni ha fatto parlare di sé per le sue grandi doti realizzative in campo. E appena tornato a giocare, ha dimostrato subito che non si è certo dimenticato come si fa, nonostante una estate particolare e vissuta, con gli azzurri, da separato in casa.

Due reti e quattro assist nelle prime quattro presenze con il Galatasaray, uno score che ricorda a tutti quanto Osimhen possa fare. Sottolineando che si tratta di un attaccante ancora piuttosto giovane, visti i suoi 26 anni, e che dunque è inevitabile che il mirino rimanga puntato su di lui, da parte dei club più importanti.

Come sappiamo, il giocatore è stato accostato alla Juventus, dove c’è Giuntoli, che lo ha avuto nei suoi anni a Napoli e sicuramente gradirebbe averlo nuovamente alle proprie dipendenze. In chiave bianconera, però, non è semplice immaginare un investimento, quanto meno nell’immediato. Se ne potrebbe riparlare per il prossimo anno, nel caso in cui non ci fosse l’accordo per il rinnovo di Vlahovic e dunque la partenza del serbo. Ma i bianconeri potrebbero essere bruciati sul tempo.

Osimhen, il Chelsea fa sul serio: niente da fare per la Juventus

Nell’accordo tra il Napoli e il Galatasaray per il prestito del nigeriano, è noto infatti che sussista la possibilità di liberare il giocatore pagando agli azzurri la clausola rescissoria a gennaio. E secondo ‘Team Talk’, in Inghilterra, il Chelsea ci starebbe pensando seriamente.

I ‘Blues’ ci avevano provato, in chiusura di mercato, ed erano rimasti scottati dal mancato accordo. Adesso, sarebbero disposti a fare carte false per averlo e versare la cifra da 75 milioni di euro anticipando la concorrenza. Avviso chiaro per la Juventus, mentre il Galatasaray ha smentito, a quanto sembra, l’eventualità di acquisire il giocatore a titolo definitivo dopo il prestito attuale.