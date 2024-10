Il patteggiamento è stato accettato: 7 punti di penalizzazione e maxi squalifica

La Figc ha accolto la richiesta di patteggiamento: sette punti di penalizzazione e tripla maxi squalifica

Ancora un caso che richiede l’intervento della Giustizia Sportiva: la Figc ha emesso una nuova decisione destinata a cambiare la classifica del campionato italiano.

La Federcalcio ha accolto al richiesta di patteggiamento e ha reso ufficiale la stangata per il club. Le norme violate riguardano l’articolo 4 del Codice di giustizia Sportiva e questo ha portato anche alla penalizzazione per responsabilità diretta e oggettiva della società. Ci saranno sette punti in meno in classifica per la società A.C. Mestre DDDARL a causa del tesseramento non corretto di un calciatore.

Cesare Mattia Toscani è stato, infatti, inserito in distinta ed è sceso in campo in numerose partite della squadra di calcio ad 11 nel periodo che va dal 23 settembre 2023 al 17 febbraio 2024. Peccato che il calciatore però fosse stato tesserato unicamente per la squadra di calcio a 5 e quindi la sua presenza in campo non era possibile.

Mestre, 7 punti di penalizzazione: tesseramento irregolare

Per questo motivo il giovane giocatore dovrà scontare una squalifica di cinque giornate, mentre sono cinque i mesi di inibizione che dovranno scontare sia Maurizio Schiavon che Igor Meneghini. Il primo in quanto ha violato, da responsabile del settore giovanile della società, gli articoli 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, consentendo o comunque non impedendo che Toscani giocasse nella squadra.

Il secondo, all’epoca dirigente accompagnatore della società, per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., in quanto ha sottoscritto le distinte di gara con inserito anche il nome di Toscani.

Le partite in cui il giocatore è sceso in campo senza averne diritto sono numerose: A.C. Mestre-ASD Sporting Scorze Peseggia, F.C. Spinea 1966-A.C. Mestre, Favaro-A.C. Mestre, Robeganese Fulgor Salzano-A.C. Mestre, Real Martellago-A.C. Mestre, A.C. Mestre-Miranese, Arinese-A.C Mestre, A.C. Mestre-Galaxy, Dolo 1909 Pianiga-A.C. Mestre, A.C. Mestre-Venezia Nettuno Lido, Bojon-A.C. Mestre, Sporting Scorzè Peseggia-A.C. Mestre-, A.C. Mestre-F.C. Spinea, A.C. Mestre-Favaro, Calvi Noale-A.C. Mestre e A.C. Mestre-Robeganese Fulgor Salzano.