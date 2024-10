Esonero Mancini: bufera dopo l’ultimo KO

Situazione delicatissima per Roberto Mancini, Ct dell’Arabia Saudita che finisce spalle al muro: l’esonero è una possibilità concreta

Non c’è pace per Roberto Mancini. L’ex Ct della Nazionale italiana sta vivendo un momento sempre più complicato sulla panchina dell’Arabia Saudita, dove i risultati latitano e adesso la fiducia nei suoi confronti è ai minimi storici nell’ambiente.

I sauditi sono impegnati nelle qualificazioni ai Mondiali del 2026, ma hanno incassato un ko piuttosto pesante nel big match contro il Giappone. Nonostante giocassero in casa, a Jeddah, sono stati superati per 2-0 dai nipponici, che sono balzati in testa alla classifica. Una battuta d’arresto che non ci voleva, per l’Arabia siamo in questo momento a una sola vittoria nelle ultime quattro partite. E inevitabilmente, in questi casi, l’allenatore finisce in discussione.

Mancini, dal canto suo, aveva lamentato uno stato di cose che va a complicare notevolmente il suo lavoro. Vale a dire, la poca presenza di giocatori arabi di livello in un campionato dove sono arrivati tanti, troppi giocatori dall’estero. “Tra i giocatori che ho selezionato, venti stanno sempre in panchina“, aveva detto prima della partita. Ma adesso, le dichiarazioni polemiche arrivano a raffica nei suoi confronti.

Mancini, tifosi dell’Arabia Saudita inferociti e scatenati sui social

La sconfitta non è stata digerita per niente né a livello federale, con il presidente Yasser Al-Meshal che ha chiesto scusa ai tifosi per il ko, né, tanto meno, dai tifosi, che si sono scatenati in tanti commenti assai negativi sui social nei confronti del ‘Mancio’.

Si parla, tra i tanti messaggi apparsi sul web, di nazionale saudita che in questo modo non può avere successo, di cambio di allenatore immediato necessario per raddrizzare la baracca quanto prima. Messaggi anche abbastanza polemici in cui Mancini viene paragonato a un “idraulico”.

Il livello della critica resta alto e lo stesso Mancini non è immune a un po’ di nervosismo. Rispondendo a un giornalista giapponese che gli ha chiesto conto delle prestazioni in rapporto al suo alto ingaggio, ha dichiarato: “Vuoi per caso vedere il mio conto bancario?“. Tensione che insomma si fa sempre più alta.