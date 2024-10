Blitz di Giuntoli: sfida lanciata a Inter (e Milan) per il colpo Azzurro

Cristiano Giuntoli in azione per rinforzare la rosa di Thiago Motta dopo gli infortuni di Bremer e Milik: gli obiettivi sulla lista del Dt della Juventus

Giuntoli non sta mai fermo e nelle prossime ore farà tappa a Roma per seguire stasera il match tra Italia e Belgio, valido per la Nations League.

Un modo per guardare da vicino i bianconeri impegnati con la maglia azzurra (Gatti, Cambiaso e Di Gregorio), oltre che per dare uno sguardo a possibili obiettivi di mercato tra gennaio e giugno. La Juventus in questo momento ha due necessità per la rosa di Thiago Motta: un difensore e un attaccante, considerando evidentemente i problemi fisici accusati da Bremer e Milik. Il difensore brasiliano resterà presumibilmente fermo per tutta la stagione, mentre l’attaccante polacco rischia di rientrare direttamente nel 2025. Giuntoli non attingerà dal mercato degli svincolati e si è già operato per cercare delle occasioni per la finestra invernale.

Calciomercato Juventus, Giuntoli a Roma per Italia-Belgio: c’è anche Maldini sul taccuino dei bianconeri

Se in difesa il nome che intriga è quello di Skriniar, con l’ex Inter che sta giocando poco al Paris Saint-Germain, in attacco il Dt bianconero valuta diverse opzioni.

Il preferito di Giuntoli è David, ma l’assalto al canadese (che si libererà a parametro zero da Lille) è rimandato alla prossima estate visto che la Juve non ha più slot disponibili per gli extracomunitari a gennaio. Sempre per giugno occhio anche a un possibile assalto per Openda, in campo stasera e in evidenza proprio contro i bianconeri nel recente match di Champions League. Il centravanti belga ha una valutazione comunque importante e superiore ai 50 milioni di euro. Per gennaio quindi servirà un investimento meno costoso e il nome cerchiato in rosso sul taccuino di Giuntoli è quello di Kalimuendo, gioiello del Rennes e già nei radar l’ultima estate.

Inoltre, stando alla ‘Gazzetta dello Sport’, la Juve seguirebbe con attenzione la crescita di Daniel Maldini, finito sotto la lente d’ingrandimento anche della rivale Inter dopo le ottime prestazioni con la maglia del Monza a la convocazione nella Nazionale di Spalletti. Giuntoli sfrutterebbe i rapporti consolidati con Galliani e si farebbe trovare pronto in caso di partenza del giocatore dalla Brianza nel mercato invernale. Il Milan ha una percentuale del 50% oltre a una prelazione su Maldini, che alla corte di Thiago Motta sarebbe eventualmente più un’alternativa a Yildiz che a Vlahovic al centro dell’attacco.