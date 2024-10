Via libera rossonero: Guardiola lo manda al Milan

La decisione di Pep Guardiola spiazza tutti e fornisce un grande assist di calciomercato al Milan

È durato pochissimo l’entusiasmo post derby in casa Milan. La vittoria nella stracittadina contro l’Inter poteva rappresentare un toccasana per la stagione rossonera, ma i cattivi risultati in Champions League e la prestazione allarmante in casa della Fiorentina hanno rappresentato un pesante passo indietro nel processo di crescita affidato alla guida di Paulo Fonseca.

Oltre alla sconfitta, la partita di domenica sera in terra toscana ha portato in dote all’allenatore portoghese la difficile gestione dei casi Theo Hernandez, Tammy Abraham e Fikayo Tomori, finiti nel mirino del club per i due calci di rigore tolti al tiratore prescelto, Christian Pulisic, e clamorosamente sbagliati. Una situazione che rappresenta solamente l’ultimo episodio rivelatrice di uno spogliatoio sempre in fermento.

Calciomercato Milan, via libera Guardiola a centrocampo

Come di consueto in questi casi, oltre ai calciatori, il primo a finire sul banco degli imputati è l’allenatore e ormai da giorni si è tornati a parlare di un Fonseca in bilico, con i nomi di Massimiliano Allegri e Maurizio Sarri che sono tornati di moda. A prescindere da chi occuperà la panchina rossonera, a gennaio la dirigenza lombarda sarà chiamata ad intervenire anche sul calciomercato, sia in entrata, sia in uscita. Tra scelte sbagliate e affari sfumati, infatti, la sessione estiva della campagna trasferimenti ha lasciato alcune lacune nella rosa rossonera.

In mediana, ad esempio, l’arrivo di Youssouf Fofana è stato di fondamentale importanza, ma complice anche la difficile gestione del caso Bennacer e il successivo infortunio del centrocampista algerino, il reparto necessita di nuovi innesti. In tal senso va letto l’interessamento del Milan per Samuele Ricci. Il centrocampista del Torino ha impressionato tutti anche con la maglia dell’Italia e il suo nome è finito anche sul taccuino del Manchester City. Alle prese con la necessità di sostituire Rodri, fuori fino al termine della stagione per la rottura del crociato, Pep Guardiola è un ammiratore del 23enne toscano, ma avrebbe altri pensieri per gennaio.

Secondo l’esperto di mercato e insider Dean Jones, infatti, l’allenatore catalano avrebbe deciso di puntare su un profilo che giochi già in Premier League o che, comunque, lo abbia già fatto in passato. In quest’ottica, uno dei nomi che piace di più all’ex tecnico del Barcellona sarebbe quello di Adam Wharton, del Crystal Palace.