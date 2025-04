Crollo Inter, rabbia social: “Completamente cotti. Inzaghi scarsissimo”

Al primo tempo nerazzurri sotto di un gol firmato Soulé e lo scudetto rischia di complicarsi: i tifosi sono furiosi e sconsolati

L’Inter va al riposo in questo primo tempo sotto di un gol a San Siro contro la Roma. Un match fondamentale per la squadra di Inzaghi, che dopo essere stata raggiunta dal Napoli in vetta deve provare a rimettersi davanti in un momento complicatissimo della stagione. Anche perché fra tre giorni c’è la semifinale di andata di Champions League contro il Barcellona che ieri ha vinto la Copa del Rey contro il Real Madrid.

Un primo tempo in cui i nerazzurri, pur avendo cominciato bene e con un gol annullato a Frattesi per fuorigioco, hanno confermato le difficoltà soprattutto fisiche dei padroni di casa. La situazione è difficile, perché Soulé ha trovato la rete – anche con un po’ di fortuna – ma poi la Roma ha ‘rischiato’ pure di raddoppiare. I tifosi hanno accusato parecchio il vantaggio giallorosso, a San Siro come da casa e i social ne sono la testimonianza. Quasi tutti riconoscono la condizione fisica lontana dal top del’Inter: “Lo dico con enorme dispiacere, in questo primo tempo sembriamo un pugile suonato“, “Dimarco che sul secondo palo rientra come uno di 110 kg. Ma di che stiamo parlando. Poi devo sentire gente chiedersi perché le altre squadre europee vanno a mille rispetto a noi. Non hai atleti, molto semplice”, “Speriamo finisca presto questa partita, siamo completamente cotti…”, “A occhio e croce, oggi finisce pure 0-3″.

E ancora “Basta, è finita. Ringraziamo dirigenza e proprietari”, “Qui non è una questione di stanchezza questi sono crollati nel cervello”, “Giocano in modalità lumaca… Non ne hanno veramente più. Peccato”. Insomma, l’Inter è scarichissima e non da ora, con tanti uomini chiave fuori o non in forma. Ma questo non salva anche Simone Inzaghi da critiche asprissime, in tanti ad esempio sono tornati a lanciare l’hashtag #Inzaghiout: “Completamente rullati dalla Roma solo per la posizione di Soulé, io non credo di aver mai visto un allenatore più scarso del nostro, chiedo scusa a De Boer davvero al confronto è un genio. Però che bel percorso eh. Vattene”, “Tutta colpa di una rimessa laterale”.

Squadra vecchia stanca a fine ciclo e senza seconde linee#InterRoma — Black& Blù (@orey1000) April 27, 2025

Arrivati con nulla al momento decisivo. Fosse una maratona, non riusciremmo nemmeno a tagliare il traguardo. Crollati #amala#InterRoma — Giuseppe Pace (@pacegiuseppe) April 27, 2025

L’impressione é che il piano sia giocare centellinando le forze, almeno in questo primo tempo, boh #InterRoma — Sirus🖤💙🌟🌟 (@Iropapi59) April 27, 2025