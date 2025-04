Di Francesco è furia contro l’arbitro: “Sono inc….to, il Milan non ha bisogno di questi aiutini”

Vittoria rossonera al Penzo, ma il tecnico del Venezia punta il dito contro la direzione di Manganiello

Seconda vittoria consecutiva per il Milan dopo il successo in Coppa Italia contro l’Inter. Per i rossoneri è la terza gara nelle ultime quattro senza subire gol. La difesa a tre sembra aver dato più sicurezze, ma in casa Venezia c’è tanta rabbia e tanto rammarico.

Ad esprimerlo è Eusebio Di Francesco. Il tecnico dei lagunari ha puntato il dito contro il direttore di gara Manganiello. “Non parlo mai dell’arbitraggio, ma noi ci stiamo giocando qualcosa di molto importante che è la nostra salvezza. Secondo me il rispetto sta mancando nei nostri confronti. Un arbitraggio superficiale”.

Nel mirino c’è l’episodio tra Yeboah e Pavlovic nell’area di rigore rossonera: “Mentre riguardavo l’episodio ho pensato che a metà campo l’avrebbe fischiato. Infatti ha fischiato il fallo del secondo con Theo Hernandez che tende un po’ a cadere con facilità. In questa situazione qua sia il braccio e sia il piede… Non puoi non andare a rivederlo e non dare rigore. Non parlo mai di arbitraggio nelle mie interviste post gara, ma ci stiamo giocando qualcosa di molto importante e secondo me sta mancando rispetto nei nostri confronti. Oggi quest’episodio è stato valutato con superficialità. Cosa bisogna fare per assegnare calcio di rigore? Pavlovic si disinteressa totalmente del pallone e va col braccio addosso” ha dichiarato il tecnico ai microfoni di ‘DAZN’.

Di Francesco ha poi aggiunto: “Mi inc***o perché a metà campo lo fischierebbero. Le valutazioni vanno fatte per tutti allo stesso modo. Poi possiamo parlare della partita, delle occasioni mancate e delle ingenuità sui gol subiti. Noi siamo il Venezia e loro il Milan. Stavolta mi girano perché non meritavamo di perdere e perché certi episodi portano le gare in una direzione o nell’altra, in questo caso verso una squadra già forte che non aveva bisogno. Per la partita giocata e il dominio a tratti mostrato nel primo tempo avremmo meritato di fare punti. Sono rammaricato, non parlo di sfortuna ma di meriti e non accetto più torti che sto subendo con troppa frequenza. Sul gol annullato avevamo confezionato un’azione strepitosa, è un vero peccato sia stato annullato per pochi centimetri di fuorigioco. Non è il primo, quest’anno ce ne hanno annullati tre o quattro così”.