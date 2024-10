Un altro club di Serie A agli americani: si può chiudere in poche settimane

Un altro fondo americano potrebbe presto entrare in Serie A: trattativa in corso per il 100 per cento della società e chiusura in poche settimane

Da diversi anni le società italiane ed europee in generale hanno aperto all’ingresso di soci e nuovi proprietari esotici. Arabi, cinesi, emiri e ovviamente americani che hanno immesso nel nostro calcio cifre incredibili cambiando in certi casi la storia dei club e della Champions League. È ovviamente il caso del PSG e del Manchester City, con la Premier che ha un numero importante di proprietà straniere così come sta accadendo pure in Francia. In Italia abbiamo ovviamente Inter e Milan in primis tra Cina e fondi USA, seguite da ormai oltre 12 anni dalla Roma. E ancora il Bologna, l’Atalanta, il Como e il Genoa che però da poco tempo è ufficialmente in vendita.

E un’altra società potrebbe tingersi presto a stelle e strisce. Stiamo parlando del Monza, che in questo momento è per il 100% delle quote di proprietà di Fininvest della famiglia Berlusconi che ha già dichiarato di essere aperta all’ingresso di nuovi soci e investitori per il club. Secondo quanto riportato da ‘Il Sole 24 Ore’, ci sarebbe una trattativa in corso con Gamco Investors e in ballo c’è appunto la vendita della società. Già nei mesi scorsi sembrava che il Monza stesse per entrare nell’orbita di Oriental Capitale Partners, poi il nulla di fatto. In particolare questo fondo statunitense possiede 32 miliardi di dollari di asset in gestione, in più di 800 azienda quotate tra cui Paramount Global o United Rentals.

Monza, trattativa per la cessione a Gamco Investors: Fininvest non smentisce

Il tutto fa capo a Mario Joseph Gabelli, italoamericano nato sì a New York ma con origini italianissime, di Solignano in provincia di Parma. Il quotidiano scrive poi di aver contattato Fininvest che nella persona di un portavoce ha risposto così: “Non commentiamo i singoli nomi. Ci sono conversazioni in corso con vari partner potenziali, in nessun caso però si tratta di trattative in fase avanzata. L’intenzione di Fininvest resta quella di individuare partner insieme ai quali portare avanti lo sviluppo della società”.

Un affare, si legge ancora, che sarebbe impostato per il 100% della società per un valore che potrebbe attestarsi sui 100 milioni di euro. In ogni caso la condizione è che non cambi la piramide manageriale, lo schema al vertice. Insomma, Adriano Galliani dovrà restare amministratore delegato. Al momento nulla è chiuso o definito tra Fininvest e Gamco, ma la due diligente è stata già conclusa e quindi si dovrebbe arrivare a un esito preciso, positivo o negativo, della trattativa nel giro comunque di poche settimane. Il Monza ha chiuso il bilancio al 31 dicembre 2023 con una perdita pari a 60,3 milioni, rispetto ai 65,4 milioni di euro fatti segnare nel bilancio 2022.