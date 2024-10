UFFICIALE Figc, sentenza primo grado: un solo punto di penalizzazione

E’ arrivata la penalizzazione. La FIGC attraverso un comunicato ha reso note anche le inibizioni per il presidente e il suo vice

La tanto temuta penalizzazione è arrivata. Sul proprio sito ufficiale, così, la FIGC ha reso noto che il club è stato punito con un -1 in classifica. Allo stesso tempo sono stati inibiti il presidente e il suo vice.

Perde un punto, dunque, il Catania, inserito nel Girone C di Serie C, dopo la sentenza di primo grado. Il club catanese paga la mancata presentazione di garanzie finanziarie integrative, da parte del suo numero uno, Rosario Pelligra, e del vice, Vincenzo Grella, come previsto dal comunicato ufficiale Figc n. 255/A del 14 giugno 2024.  Pelligra e Grella, come detto, sono stati così inibiti per 45 giorni da qualsiasi attività degli organi federali.

Serie C, la nuova classifica dopo il punto di penalizzazione del Catania

Dopo la penalizzazione, il Catania scende al quinto posto in classifica. Per i siciliani, che hanno l’obiettivo di ritornare in Serie B, la vetta è adesso lontana due lunghezze.

A guidare il Girone C di Serie C è il Benevento con i suoi 16 punti, insieme al Picerno e al Monopoli. Al quarto posto, davanti proprio al Catania, ecco l’Audace Cerignola, con i suoi 15 punti, frutto di quattro successi, tre pareggi e un solo ko, come i siciliani.

Nello stesso girone troviamo, inoltre, anche la Juventus Next Gen, che però occupa solamente la diciottesima piazza, avendo vinto solamente in una circostanza e pareggiato per ben tre volte. Sono addirittura quattro le sconfitte. Fanalino di coda è infine il Taranto senza ancora successi, ma con soli tre pari..