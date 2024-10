“Trauma al ginocchio”: il comunicato UFFICIALE dell’Argentina

Dall’Argentina arriva la notizia dell’ennesimo infortunio: trauma al ginocchio sinistro in Nazionale e ritorno al club

Non ci sarà contro Venezuela e Bolivia, le due prossime partite dell’Argentina nelle qualificazioni ai Mondiali 2026. Brutte notizie per la Seleccion albiceleste con il calciatore che si è infortunato durante gli allenamenti con la sua Nazionale.

Valentin Carboni conferma di non vivere un momento particolarmente felice: se al Marsiglia sta trovando poco spazio, con l’Argentina si è fatto anche male. Lo ha comunicato la Federcalcio sudamericana, annunciando la sua assenza nelle prossime due partite dei campioni del mondo: l’ex Monza, ora in prestito al Marsiglia dall’Inter, salterà gli impegni della Nazionale per un trauma al ginocchio sinistro.

Questo ha comunicato la Federazione argentina, allarmando non poco il Marsiglia che aspetta ora il ritorno in Francia del giocatore per valutare le sue condizioni e capire l’entità del problema fisico e gli eventuali tempi di recupero. Interessata alla vicenda anche l’Inter che è ancora proprietaria del cartellino: i nerazzurri hanno ceduto Carboni in prestito con diritto di riscatto fissato a 36 milioni di euro e contro-riscatto a 40 milioni.

Carboni, periodo nero: ko in Nazionale

Come detto per Valentin Carboni la conferma che quello che sta vivendo è davvero un periodo nero. Prima del problema al ginocchio sinistro, infatti, l’argentino era alle prese con il poco spazio datogli da Roberto De Zerbi.

Con il Marsiglia una sola partita da titolare, quella dell’ultimo fine settimana in cui è stato sostituito all’intervallo. In totale sono quattro le presenze collezionate, per appena 100 minuti giocati e nessun gol a referto. Non certo l’impatto che si aspettavano a Marsiglia dopo aver a lungo corteggiato l’ex Monza durante tutta l’estate. Su Carboni ci sono grandi aspettative, ma finora l’adattamento alla Ligue 1 e al tipo di gioco chiesto da De Zerbi sta richiedendo più tempo del previsto.

Ora è arrivato anche questo infortunio a complicare ulteriormente i piani: bisognerà attendere gli accertamenti per capire se e quanto tempo starà fuori Valentin Carboni.