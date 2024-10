Roma, ribaltone e ritorno in panchina: lo scenario

Il pareggio di Monza non fa diradare le nubi su Ivan Juric: la panchina giallorossa traballa ancora

In casa Roma tiene banco la vicenda relativa alla panchina, dall’esonero di Daniele De Rossi al futuro di Ivan Juric.

Dopo il pareggio ottenuto sul campo del Monza nel match valevole per la settima giornata del campionato di Serie A, la Roma ha ribadito la fiducia nei confronti di Ivan Juric. Il tecnico croato finora ha guidato la squadra giallorossa in cinque partite tra campionato ed Europa League, ottenendo due vittorie (contro Udinese e Venezia), altrettanti pareggi contro Athletic Bilbao e Monza e perdendo l’ultima gara di Europa League sul campo degli svedesi dell’Elfsborg.

Al netto del rendimento di queste prime settimane e le voci di un possibile ribaltone in caso di risultato negativo sul campo del Monza, la Roma ha deciso di confermare la fiducia nei confronti del tecnico ex Torino ed Hellas Verona, ma chiaramente le nubi non si sono del tutto diradate. La sosta del campionato permetterà all’allenatore croato di lavorare con maggiore serenità per preparare la squadra ai prossimi impegni, in particolar modo all’ostica sfida con l’Inter in programma il prossimo 20 ottobre che sarà seguita da quella di Europa League con la Dinamo Kiev.

Roma, intreccio futuro tra Juric e De Rossi

Ad ogni modo, come riportato dall’edizione odierna del quotidiano La Repubblica, torna concreta l’ipotesi di un eventuale ritorno di Daniele De Rossi nel caso in cui i risultati delle prossime partite non dovessero supportare il lavoro di Ivan Juric.

Ancora sotto contratto con la Roma, infatti, Daniele De Rossi resterebbe in allerta e potrebbe clamorosamente tornare sulla panchina giallorossa dopo l’esonero consumatosi lo scorso 18 settembre. Un possibile ritorno legato anche al rapporto con la tifoseria, ma soprattutto con la squadra, sempre al fianco dell’ex centrocampista giallorosso. Ma c’è da tenere in considerazione anche un altro fattore, ovvero il divorzio del club giallorosso con Lina Souloukou, Chief Executive Officer & General Manager della società, separatasi dalla Roma negli infuocati giorni successivi all’esonero di Daniele De Rossi. Insomma, occhio a possibili e clamorosi ribaltoni in casa Roma.