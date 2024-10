Pogba resta in Europa, trattativa in corso: riabbraccia l’ex compagno alla Juve

Paul Pogba a marzo potrà tornare a giocare in gare ufficiali e l’ultima pista lo vedrebbe tornare a giocare con un freschissimo ex compagno alla Juve

Paul Pogba potrà presto tornare a essere un calciatore a tutti gli effetti. Cioè potrà di nuovo calcare un terreno di gioco in partite ufficiali, qualcosa che manca da oltre un anno al centrocampista francese, ovvero dal 27 agosto 2023 e dai minuti collezionati contro il Bologna alla seconda di campionato. Nel match successivo in casa dell’Udinese, quello che lo ha poi colto positivo al doping, il ‘Polpo’ era infatti rimasto in panchina.

Dopo una squalifica di quattro anni iniziale, in questi giorni Pogba ha ricevuto la notizia più bella, ovvero la riduzione della pena a 18 mesi che quindi sono ormai in gran parte scontati. A gennaio potrà tornare ad allenarsi, a marzo a giocare. Il francese è chiaramente ancora sotto contratto con la Juventus, ovviamente al minimo salariale come accade in questi casi. Ma quello bianconero è da ritenersi già un capitolo chiuso e questo è stato leggibilissimo nelle parole di Motta e Giuntoli che hanno commentato la notizia con due frasi identiche. “È stato un grande giocatore”, al passato, e “non gioca da tanto tempo”. E così anche il classe ’93 nel suo comunicato sui social dopo la sentenza di riduzione non ha mai nominato la Juventus. L’addio è scontato, va capito in quali modalità. Quella più probabile è la risoluzione, senza poi altri eventuali contenziosi, per mettersi definitivamente tutto alle spalle e ricominciare. Sicuramente prima di marzo, quando rientrerà in vigore l’ingaggio pre-squalifica di 8 milioni all’anno. Ma poi dove giocherà Pogba? Di piste in questo momento ce ne sono diverse, alcune molto suggestive.

Pogba, trattativa in corso col Marsiglia di De Zerbi e Rabiot

Una delle più importanti è sicuramente il Barcellona, se ne è parlato in Spagna. Il ‘Polpo’ è un vecchio pallino dei blaugrana e da tempo viene accostato. Ma lo scenario più concreto, almeno fino a qualche ora fa, portava a mete decisamente più esotiche. In primis la Mls, ma anche l’Arabia Saudita che ronza intorno a lui da diversi mesi, già prima della sentenza e della positività.

Ma Pogba alla fine potrebbe clamorosamente restare in Europa e tornare a casa, in Francia. Secondo il giornalista ivoriano di NCI Malick Traoré, il Marsiglia starebbe trattando con il centrocampista della Juventus da qualche settimana per un eventuale trasferimento nel mercato di gennaio. Sarebbe un altro colpo ad effetto per l’OM di Roberto De Zerbi, che in estate ha già firmato Adrien Rabiot, anche se a parametro zero. Da qui ai prossimi due mesi le cose possono cambiare e soprattutto gli status contrattuali, ma di certo sarebbe una suggestione niente male vedere insieme i due ex Juve giocare insieme di nuovo dopo i circa 200 minuti in bianconero divisi tra dodici partite in due anni. Più ovviamente la nazionale. Ma stavolta allenati da De Zerbi.