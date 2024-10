Inter, 25 milioni dal doppio addio: così arriva il nuovo attaccante | CM.IT

La dirigenza dell’Inter al lavoro sul mercato per un nuovo attaccante: tesoretto da circa 25 milioni di euro per Marotta e Ausilio

L’Inter guarda già alla finestra estiva per rinforzare l’attacco a disposizione di Simone Inzaghi, al netto di una partenza eccellente che al momento però è da escludere.

Le big d’Europa, in primis il Paris Saint-Germain, hanno riacceso i fari su Marcus Thuram dopo lo strepitoso avvio di campionato del francese, ma la dirigenza campione d’Italia non è intenzionata a trattare l’addio dell’attaccante se non per un’offerta fuori mercato o per la clausola rescissoria da 85 milioni di euro inserita nel contratto che scadrà nel 2028. L’Inter a meno di scossoni ripartirà quindi da Thuram, capitan Lautaro Martinez e Taremi, mentre è già iniziato il casting per la quarta punta che andrà a completare il reparto avanzato dei nerazzurri. Sia Arnautovic che Correa infatti sono destinati a lasciare la ‘Beneamata’ a fine stagione, con l’argentino che potrebbe anche fare i bagagli a gennaio se arriverà una proposta concreta in Viale della Liberazione. L’ex Bologna e il ‘Tucu’ sono in scadenza a giugno e non rientrano nei piani della società per il futuro, malgrado l’attestato di stima di Inzaghi nei loro confronti.

Calciomercato Inter, Arnautovic e Correa salutano: David in pole per l’attacco

La triade formata da Marotta, Ausilio e Baccin è intenzionata a ripartire da un profilo con caratteristiche diverse in attacco e ovviamente in grado di rientrare nei paletti finanziari imposti da Oaktree.

Sotto la lente della dirigenza campione d’Italia rimane in primis Jonathan David, da tempi non sospetti seguito dal Ds Ausilio e che piace anche alla grande rivale Juventus, considerando inoltre che si svincolerà a parametro zero in estate dal Lille. Per il canadese l’assalto eventualmente è rimandato a giugno, visto che l’Inter non ha al momento slot liberi per ingaggiare calciatori extracomunitari. Per David servirà un ingaggio da circa 5 milioni netti a stagione, oltre a una commissione importante agli agenti per strapparlo alla concorrenza delle big d’Europa. Insieme all’attuale centravanti del Lille – come raccolto da Calciomercato.it – gli uomini mercato nerazzurri stanno seguendo con attenzione anche Castro, baby rivelazione con la maglia del Bologna, senza dimenticare quel Giacomo Raspadori già in orbita Inter ai tempi del Sassuolo.

Parte del tesoretto per il colpo in attacco arriverà dalle partenze in attacco di Arnautovic e Correa, che tra ammortamento e ingaggio libereranno a bilancio circa 25 milioni di euro. Una cifra importante e che consentirà al presidente Marotta di muoversi con maggiore libertà sul mercato la prossima estate.