In rotta con l’allenatore, occasione Juventus: è il vice-Vlahovic

La Juventus può sfruttare l’occasione per l’attacco a gennaio: non si trova con il nuovo allenatore e può andare via in prestito

È stato uno dei colpi dell’estate, arrivato in una big con grandi aspettative e ambizioni. La prova del nove è stata però finora fallita, complice il feeling per il momento non scattato con l’allenatore.

Si fa presto a dire bomber, ma trovare con regolarità la via della porta non è mai semplice, anche se di professione fai l’attaccante. Chiederlo per conferma a Dusan Vlahovic che vive di alti e bassi: periodi in cui trova gol con estrema facilità, altri in cui invece la porta sembra stregata. Per il 9 della Juventus c’è poi una difficoltà in più: quella di dover giocare sempre tutte le partite, visto che Thiago Motta non ha una vera alternativa in rosa, considerato il perdurare dello stop per Milik.

Anche per questo Giuntoli per gennaio sta valutando la possibilità di acquistare un attaccante e sonda il mercato alla ricerca dell’opportunità migliore. Quella che potrebbe arrivare dalla Spagna, complice il mancato adattamento del calciatore con la nuova squadra. Il nome è quello di Alexander Sortloth, 28 anni, attaccante arrivato ad agosto all’Atletico Madrid per oltre trenta milioni proveniente dal Villarreal.

Calciomercato Juventus, Sorloth valuta già l’addio

Neanche pochi mesi e il norvegese, stando a quanto riporta ‘elnacional.cat’, starebbe meditando di lasciare l’Atletico già a gennaio.

Questo perché il primo approccio con Simeone e con il Wanda Metropolitano non è stato dei migliori. Dopo il gol all’esordio, proprio contro la sua ex squadra, Sorloth non ha più segnato ed è finito in panchina. Pochi minuti, spesso da subentrato, senza mai incidere ed allora si fa largo il pensiero di aver sbagliato scelta in estate e di voler rimediare magari già a gennaio.

L’idea non si è ancora tramutata in ipotesi concreta, ma di certo senza una svolta nei prossimi mesi potrebbe diventarlo. In quel caso la Juventus potrebbe valutare l’occasione, soprattutto se da Madrid aprissero ad un prestito, soluzione migliore per salvaguardare l’investimento estivo. Una possibile opportunità di mercato da seguire nei prossimi mesi: le prestazioni di Sorloth decideranno anche il suo futuro.