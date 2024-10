Balotelli in Serie A, la telefonata è appena arrivata

Balotelli è senza squadra dallo scorso luglio, quando ha chiuso la sua seconda esperienza all’Adana Demispor

Mario Balotelli potrebbe tornare a giocare in Serie A. Ancora senza squadra dopo l’addio all’Adana Demispor lo scorso luglio, in questi giorni l’ex Inter e Milan è stato accostato con forza al Torino visto il grave infortunio subito da Zapata nel finale di Inter-Torino.

Per il colombiano la diagnosi è stata terribile: “Lesione del legamento crociato anteriore, del menisco mediale e del menisco laterale“. Il bomber e capitano granata dovrebbe stare fuori per almeno sette mesi. La sua stagione è già finita, per questo il club di Cairo sta valutando l’acquisto di uno svincolato. Adesso è rispuntato fuori pure il nome di Candreva, che non è una prima punta ma che potrebbe comunque permettere a mister Vanoli di modellare diversamente l’attacco.

Tornando a Balotelli, fino a un paio di settimane fa sembrava vivissima la pista estera. In particolare quella che conduceva in Bulgaria, al CSKA Sofia. Fonti bulgare avevano dato l’accordo per imminente, ma poi non se n’è fatto più niente. E così ha ripreso piede la possibilità di un ritorno nel massimo campionato italiano.

All’opzione Torino, che ha perso un po’ quota, si è affiancata quella rappresentata dal Genoa, in grosse difficoltà anche per via delle vicende societarie. Il club è in vendita, ma Gilardino ha necessità di rinforzi per tenere a galla la squadra attualmente terz’ultima in classifica con 5 punti.

Genoa, Gilardino vuole Balotelli: contatto diretto con l’attaccante ancora svincolato

A proposito di Gilardino, alcuni rumors di mercato sostengono che abbia già avuto un contatto diretto con Balotelli e che stia spingendo molto per l’approdo in rossoblù del 34enne. Che nel calcio italiano manca dalla stagione 2020/2021, disputata con la maglia del Monza da dicembre a giugno.

Coi brianzoli disputò il campionato di B, fallendo ai playoff la promozione. L’ultima esperienza di Balotelli in Serie A, dove ha segnato 52 gol, è stata invece con il Brescia, nel 2019/2020. 5 le reti che mise a segno in appena 19 presenze. Dopo Brescia il Monza, poi Turchia, Svizzera (Sion) e di nuovo Turchia, sempre all’Adana.