Ansia Juve, Gamba: “Koopmeiners può saltare il big match” | ESCLUSIVO

Emanuele Gamba, ai microfoni di Calciomercato.it, lancia l’allarme: “Koopmeiners considerato in forte dubbio dalla Juventus”

Nell’ultima giornata di campionato, Teun Koopmeiners è stato sostituito dopo 45′ da Thiago Motta e la spiegazione dettagliata di questa decisione è arrivata solamente qualche giorno dopo: a darla è stato Emanuele Gamba su Repubblica. Ai microfoni di Calciomercato.it, il giornalista ha spiegato qual è la situazione del centrocampista olandese.

“Koopmeiners ha preso una botta a Lipsia, che lì per lì non ha creato particolari conseguenze, ma durante la partita contro il Cagliari, dopo una mezz’oretta, ha cominciato ad avere dolore e soprattutto a fare molta fatica a respirare. Quindi è uscito al 45esimo, hanno fatto degli esami e si è visto che ha questa costola incrinata, tanto è vero che non è andato in nazionale. La stessa Federcalcio olandese, senza entrare nel dettaglio dell’infortunio, ha comunicato l’indisponibilità”. Il rischio è che Koopmeiners non riesca ad essere a disposizione di Thiago Motta dopo la sosta. “Adesso lui sta facendo qualche giorno di riposo, poi si vedrà alla ripresa degli allenamenti perché al di là del dolore, che può essere tenuto sotto controllo, sono le difficoltà respiratorie che preoccupano. A ieri, lui era considerato in forte dubbio per la ripresa del campionato contro la Lazio“.

Gamba non ha dubbi: “Kalulu è più un rimpianto di Kean”

Con Emanuele Gamba, poi, abbiamo analizzato alcuni possibili rimpianti di mercato in cui la Juventus è sempre coinvolta. Da una parte c’è Pierre Kalulu, uno degli acquisti più azzeccati dell’ultima sessione di mercato, e dall’altra c’è Moise Kean. “Sono due situazioni diverse, Kalulu il Milan l’ha venduto ad una diretta concorrente”.

“E lo storico di Kalulu non è lo stesso di Kean, nell’anno dello scudetto fu formidabile, l’anno dopo fu un annata difficile e l’anno scorso sono stati gli infortuni a frenarlo, ma non si può dire che al Milan avesse ormai completato il suo ciclo. Per questo secondo me la cessione di Kalulu da parte del Milan è stata molto frettolosa e poco ragionata, soprattutto perché sono stati comprati dei giocatori tipo Emerson Royal e lo stesso Pavlovic che non stanno incidendo in nessun modo, che non mi sembrano superiori a Kalulu”. Gamba, poi, continua: “Per Kean è un discorso diverso, perché intanto sta facendo meglio dopo essere sceso di un gradino. Ha dimostrato che al livello della Juventus e di una squadra che lotta per lo scudetto non ci sa stare, mentre una squadra che ha dimensioni più ridotte probabilmente è più adatta a lui. Kean alla Juventus di possibilità ne ha avute tantissime, è esordito a 16 anni, ma in 5/6 anni alla Juventus ha girato a vuoto il più delle volte. Ha dimostrato dei mezzi notevoli, ma dei grossi limiti a livello mentale e della personalità. Probabilmente il fatto di giocare sempre e di non avere concorrenza ha cambiato anche la percezione che Kean ha di sé stesso. La differenza tra il fuoriclasse e il buon giocatore è che il fuoriclasse gioca e se ne frega se qualcuno lo insidia, il giocatore solo buono se ha della concorrenza e non è tranquillo, si innervosice, cala di rendimento e diventa Kean”.