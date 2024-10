Addio Inter e ribaltone: torna al Milan con la clausola

Niente da fare per i nerazzurri nel duello di mercato nato nelle ultime ore con i cugini rossoneri

Inizia ad accendersi con qualche settimana di anticipo il calciomercato nel campionato italiano. Non solo per quanto riguarda i numerosi svincolati tornati di moda specialmente negli ultimi giorni in seguito ai gravi infortuni che si sono registrati nell’ultima settimana, ma anche in vista di possibili movimenti sia per la finestra di riparazione in programma a gennaio che per quella della prossima estate.

Tra le indiscrezioni che più hanno fatto rumore nelle scorse ore, vi abbiamo raccontato su Calciomercato.it dell’interesse improvviso da parte dell’Inter nei confronti di Daniel Maldini. Il figlio d’arte cresciuto nel settore giovanile del Milan, in realtà, non era l’unico calciatore osservato da Piero Ausilio nel blitz all’U-Power Stadium da parte del direttore sportivo in occasione del pareggio del Monza contro la Roma nell’ultima giornata di campionato. Anche altre pedine come Andrea Carboni, Bondo e Dany Mota, infatti, fanno parte della lunga lista di calciatori che il club nerazzurro segue a distanza.

Per via della storia incredibile che lega la famiglia Maldini al Milan, ha chiaramente destato non poco scalpore la notizia che ha riguardato direttamente l’Inter dovuta soprattutto alla presenza di Ausilio a Monza. In questo momento, come già ribadito da Calciomercato.it, il club nerazzurro non è andato oltre il semplice interesse. Anzi, a ponderare con attenzione le caratteristiche tecnico-tattiche di Daniel Maldini, va detto una sua collocazione nel 3-5-2 di Simone Inzaghi risulterebbe poco congeniale.

Calciomercato Inter e Milan: deciso il suo ritorno in rossonero

Daniel Maldini, che in estate è passato al Monza a titolo definitivo siglando un contratto biennale, in un certo senso è ancora legato ai colori rossoneri.

Il Milan, infatti, al momento della cessione ha fatto inserire una clausola che prevede il 50% sulla futura rivendita nelle proprie mani in caso di nuovo addio. Ciò consentirebbe al club rossonero di poter riacquistare in futuro il fantasista classe 2001 risparmiando la metà del costo complessivo del cartellino. Nel sondaggio lanciato quest’oggi ai nostri utenti di ‘X’, abbiamo dunque chiesto quale sarebbe per il giovane Maldini la soluzione migliore a fronte delle sirene di mercato degli ultimi giorni. A trionfare con il 36,5% è stata l’ipotesi di un ritorno in rossonero, nettamente preferito rispetto al 21,2% conquistato da un futuro all’Inter. Al secondo posto con il 28,8% è stata scelta la permanenza al Monza, mentre con il 13,5% a chiudere la classifica è stata la possibilità di una cessione all’estero.