“Solo per soldi”: Vlahovic sotto attacco, tirano in ballo Thuram

Dusan Vlahovic nuovamente sotto accusa dopo le occasioni sprecate contro il Cagliari: arriva la critica durissima

Il rigore realizzato, ma anche l’occasione mancata che poteva sigillare la vittoria. Dusan Vlahovic ha due facce in Juventus-Cagliari, con il gol mangiato sull’1-0 che riapre le discussioni sull’attaccante serbo.

Un centravanti che sta reggendo da solo il peso del reparto offensivo bianconero, ma che troppe volte spreca le più facili occasioni da gol. Se a questo ci aggiungiamo la questione contratto, ecco che non sorprendono le discussioni intorno al nome di Vlahovic. Legato al club da un contratto fino al 2026, ha un ricco ingaggio fuori dai nuovi parametri della società. Ecco perché si lavora per il prolungamento con riduzione dello stipendio anche se, nonostante le parole tranquillizzanti di Giuntoli, l’accordo manca ancora.

Proprio tra campo e ingaggio arriva una stilettata diretta all’attaccante serbo: il suggerimento è quello di dimostrare sul campo di meritare lo stipendio previsto dal suo contratto.

Juventus, Vlahovic nel mirino: “Presuntuoso”

Il giornalista Fabio Ravezzani su X attacca Dusan Vlahovic dopo la prestazione di domenica e non solo. I suoi tweet sono delle critiche al centravanti della Juventus: “Vlahovic resta un ottimo attaccante con un limite evidente: segna gol difficili e spesso sbaglia quelli facili. Per giustificare stipendio e presunzione (il dito sulle labbra ai suoi critici dopo un gol) dovrebbe entrare in una dimensione diversa, tipo Lautaro un anno fa”.

Da un attaccante dell’Inter all’altro, Ravezzani fa anche un paragone con Thuram, capocannoniere della Serie A insieme a Retegui con sette gol in altrettante partite: “Vlahovic vale più o meno quanto Thuram, ma guadagna esattamente il doppio”. Una situazione che impone una svolta: “O lo riconosce e fa un gesto di riconoscenza alla Juve prolungando il contratto, oppure tiene duro e dimostra che tutto il suo amore esternato in campo è mosso solo dal piacere per i soldi che riceve”.

Un Vlahovic al bivio quindi quando riprenderà il campionato e dovrà dare dimostrazione di essere quel top player di cui la Juventus ha bisogno per tornare a vincere.