Pugni all’arbitro, nuovo scandalo: maxi stangata e sconfitta a tavolino

Nuovo caso in Italia con il direttore di gara aggredito dopo l’espulsione: arriva la maxi stangata e la sconfitta a tavolino

Una pesante squalifica, probabilmente anche superiore all’anno, e la sconfitta a tavolino. Dovrebbe essere questa la sanzione per l’ultimo caso di violenza che riguarda il calcio italiano.

Altro episodio da stigmatizzare quello che arriva dalle serie minori e precisamente dalla Prima Categoria piemontese. Siamo nel Girone F, la partita incriminata è quella tra il Tre Valli e il Bisalta. Il punteggio è di 1-0 per i padroni di casa, passati in vantaggio grazie alla rete arrivata al 28′ del primo tempo da Joao De Vasconcellos. La partita si avvia alla conclusione, mancano appena dieci minuti al novantesimo quando accade l’episodio destinato a segnare le sorti del match.

Tutto accade dopo l’ingresso in campo di Abdellah El Faqraoui: neanche quindici minuti in campo e il calciatore del Tre Valli si fa espellere dal direttore di gara. Un cartellino rosso che manda su tutte le furie il giocatore che colpisce l’arbitro con due pugni. A questo punto per il direttore di gara non c’è altro da fare che fischiare in anticipo la fine della partita.

Prima Categoria, pugni all’arbitro: sconfitta a tavolino

Ora la parola passa al giudice sportivo che nei prossimi giorni, anche in virtù di ciò che ha scritto l’arbitro nel referto, renderà nota la propria decisione. Dando uno sguardo ai precedenti dello stesso tipo, appare inevitabile per Al Faqraoui una maxi squalifica, che potrebbe anche essere superiore all’anno di attività.

Allo stesso modo poche speranze per il Tre Valli di evitare lo 0-3 a tavolino: una sconfitta che andrebbe ad aggravare ulteriormente una situazione già complicata di suo, visto che la squadra è ultima in classifica e nelle prime quattro giornate è riuscita a conquistare soltanto un punto. Ne stavano per arrivare tre contro il Bisalta, prima che il gesto dell’attaccante cambiasse il corso del match. Dovesse arrivare la sconfitta a tavolino, la squadra di casa resterebbe ferma ad un punto, mentre gli ospiti salirebbero a quota 7 e farebbero un bel balzo in avanti in classifica.